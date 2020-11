"Oczekujemy, że sprzedamy więcej mieszkań w przyszłym roku, a ceny będą się kształtowały na poziomie jak dotychczas" - powiedział Lindberg podczas wideokonferencji.



"Będziemy też pracować, by obniżyć koszty budowy" - dodał.



Wcześniej podczas konferencji prasowej Lindberg wyraził zadowolenie z poziomu osiąganych marż w segmencie mieszkaniowym. W III kw. marża na sprzedaży mieszkań wyniosła 24% wobec 20,5% rok wcześniej.



"Będziemy rosnąć, zarówno jeśli chodzi o wolumen, jak i o zysk. Będą trudniejsze kwartały, ale my nadal będziemy mieli atrakcyjne marże, dla naszych akcjonariuszy" - powiedział.



Od początku bieżącego roku do końca września deweloper sprzedał 1 103 mieszkania, co sprawia, że "roczny cel sprzedaży ok. 1 650 mieszkań jest w zasięgu ręki", podała wcześniej spółka w komunikacie. W samym III kw. sprzedaż objęła 450 lokali (+53% r/r).



Z prezentacji za III kw. wynika, że w tym roku Echo przekaże ok. 1 613 mieszkań, w tym ok. 900 w samym IV kw.



"Jesteśmy dobrze przygotowani do takiej liczby przekazań w ostatnim kwartale" - podkreślił prezes podczas konferencji.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.



