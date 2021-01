W całym 2020 r. Ronson zakontraktował sprzedaż rekordowej liczby 918 lokali, co oznacza wzrost o 21% r/r (761 jednostek), a także przekazał rekordową liczbę 966 lokali, czyli o 47% więcej r/r (658).



"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedaży osiągniętych w 2020 r. Głównymi motorami sprzedaży były nasze flagowe projekty Ursus Centralny i Miasto Moje w Warszawie (odpowiednio 266 i 198 lokali) oraz Panoramika w Szczecinie (108 lokali). Dzięki ciągłej rozbudowie banku ziemi nasza oferta pozostaje zróżnicowana i atrakcyjna, co jest kluczowe dla utrzymania tempa sprzedaży na odpowiednim poziomie. Jest to również ważne, ponieważ jednym z głównych wyzwań dzisiejszego rynku jest terminowe uzyskiwanie decyzji administracyjnych. Nieustannie monitorujemy rynek w poszukiwaniu atrakcyjnych działek i przygotowujemy się do rozpoczęcia w tym roku nowych, ciekawych projektów, w tym szerokiej gamy typów i wielkości mieszkań oraz kompaktowych domów. Kontynuujemy także rozwój naszych wieloetapowych projektów, takich jak Miasto Moje i Ursus Centralny w Warszawie, które cieszą się dużym zainteresowaniem naszych klientów" - skomentował wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.



"Jesteśmy ostrożnie optymistyczni, jeśli chodzi o sytuację rynkową w tym roku. Wydaje się, że niskie stopy procentowe będą nadal wspierać popyt na mieszkania i przyciągać nabywców zainteresowanych ochroną kapitału. Ciężko pracujemy nad jak najlepszym wykorzystaniem otoczenia rynkowego dla dalszego rozwoju spółki. W ofercie i w przygotowaniu mamy wiele atrakcyjnych projektów. Naszym celem jest pochwalenie się w tym roku kolejnym sukcesem sprzedażowym" - powiedział prezes Boaz Haim.



Spółka przypomina, że rok 2020 był bardzo wymagający, zwłaszcza w obliczu wybuchu pandemii wczesną wiosną, kiedy nikt nie wiedział, co przyniosą nadchodzące tygodnie i miesiące. Ostatecznie okazało się, że postrzeganie rynku nieruchomości przez klientów i inwestorów jako bezpiecznej przystani pozwoliło firmie na osiągnięcie bardzo dobrych wyników w tych trudnych czasach. Jednocześnie miniony rok dał możliwość dynamicznego rozwoju w sektorze mieszkaniowym tym firmom, które były do tego odpowiednio przygotowane. Pomimo niepewności na początku roku, zespół Ronson pozostał skoncentrowany i dokładał wszelkich starań, aby kontynuować działalność biznesową.



"Utrzymywaliśmy kontakt z klientami w okresie lockdownu, kontynuowaliśmy rozwój istniejących projektów zgodnie z harmonogramem i uruchamialiśmy nowe. W wyniku ogromnego zaangażowania naszego zespołu w 2020 roku sprzedaliśmy aż 918 lokali - to rekord w historii spółki. W utrzymaniu atrakcyjnej oferty dla klientów sprzyjała nam silna sytuacja finansowa, dodatkowo wzmocniona bardzo udaną jesienną emisją obligacji" - czytamy także.



W 2020 roku najwięcej lokali przekazano w warszawskim projekcie City Link IV (288), poznańskim Grunwaldzie2 (236 lokali) oraz Szczecińskiej Panoramice (195). W 4Q 2020 roku najwięcej lokali przekazano w warszawskim projekcie Miasto Moje (98), Panoramice (35) i Grunwaldzie2 (16).



Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)