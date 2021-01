"Moc z wycofanych jednostek będzie uzupełniona w systemie elektroenergetycznym przez uruchamiany od grudnia 2020 r. nowy blok o mocy 496 MW, a należący również do PGE GiEK w Oddziale Elektrowni Turów. W IV kwartale 2023 r. moc Elektrowni Dolna Odra zostanie uzupełniona o moc budowanych w oddziale dwóch jednostek gazowo-parowych o łącznej mocy 1 340 MW" - czytamy w komunikacie.



Wyłączone jednostki produkowały energię od 1974 roku. Przez 46 lat bloki wyprodukowały łącznie blisko 83 mln MWh energii elektrycznej, która trafiała do ponad 700 tys. gospodarstw domowych. Blok nr 1 od momentu uruchomienia przepracował ponad 292 tys. godzin, a blok nr 2 ponad 247 tys. godzin, podano również.



Decyzja zarządu PGE GiEK o wyłączeniu z eksploatacji bloków 1-2 w Elektrowni Dolna Odra podyktowana była zakończeniem usługi Interwencyjnej Rezerwy Zimnej, świadczonej przez te jednostki na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego przez ostatnie pięć lat, wyjaśniono.



Nie bez znaczenia był również wiek wyłączonych jednostek, stan techniczny jak również coraz bardziej sporadyczne wykorzystywanie przez PSE tych jednostek do równoważenia bilansu energetycznego Krajowego Systemu Energetycznego. Jednocześnie bloki 1 i 2 Elektrowni Dolna Odra nie uzyskały umów mocowych w ramach wprowadzonych mechanizmach rynku mocy w Polsce, wskazano także.



Dla zapewnienia bezpieczeństwa produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Dolna Odra zdecydowano o pozostawieniu w gotowości do uruchomienia kotła K-1 wraz z niezbędną infrastrukturą, który pracując wyłącznie jako wytwornica pary będzie stanowił awaryjne źródło pary do uruchomienia bloków 5,6,7 i 8 Elektrowni Dolna Odra, podała również PGE.



"Obecnie w eksploatacji w Elektrowni Dolna Odra pozostają cztery bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 908 MW, które są dostosowywane do najnowszych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji BAT. W niedalekiej przyszłości moc elektrowni zostanie uzupełniona o moc budowanych w oddziale dwóch jednostek gazowo-parowych o łącznej mocy 1 340 MW. Budowa nowych jednostek wytwórczych jest projektem o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Inwestycja w błękitną moc istotnie przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE. Realizacja projektu o takiej skali to również wsparcie rozwoju regionu" - powiedziała prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska, cytowana w komunikacie.



W 2021 roku PGE GiEK planuje wyłączenie jeszcze dwóch jednostek starszej generacji w Elektrowni Rybnik. Planowane wyłączenie bloków nr 1 i 2 zbiegnie się z wejściem w życie tzw. konkluzji BAT, podsumowano.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



