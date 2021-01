"Zarząd Inno-Gene informuje, że po analizie sytuacji finansowej spółki i planowanych przychodach w formie dywidendy od spółek z grupy kapitałowej, w dniu 18 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy akcjonariuszom spółki" - czytamy w komunikacie.



Szczegółowe propozycje, co do ustalenia wysokości dywidendy zostaną określone po wydaniu opinii biegłego i ustaleniu wysokości osiągniętego zysku, podano również



Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)