Zgodnie z podpisaną umową, spółki stworzą wspólną ofertę produktów oraz usług dla stacji ładowania. W ramach współpracy Columbus zapewni m.in. sieć sprzedaży, działania marketingowe i ekipy monterskie, natomiast Nexity udostępni system oraz platformę, służące do obsługi ładowania pojazdów elektrycznych, jak również całą infrastrukturę do zdalnego monitorowania stacji ładowania. Cały system zostanie stokenizowany i obie spółki będą inwestować w technologię blockchain, podano w komunikacie.

"Cieszymy się, że do grona kluczowych partnerów biznesowych Nexity dołącza odnosząca sukcesy na rynku OZE organizacja Columbus. To bardzo ważny moment w rozwoju naszej współpracy, który otwiera przed nami nowy rozdział. Dzięki uregulowaniu zasad współpracy z naszym największym akcjonariuszem, synergia naszych działań doprowadzi do stworzenia nowatorskich rozwiązań, o których szerzej zakomunikujemy już niebawem. Aktualne wydarzenie jest tym bardziej istotne, że Nexity rozpoczyna swoją przygodę z energetyką rozproszoną, dzięki czemu wkrótce zapewni dostęp do zdecentralizowanej platformy, opartej na technologii blockchain, służącej do efektywnego zarządzania procesami wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii, w szczególności pochodzącej ze źródeł odnawialnych" - powiedział prezes Nexity Global Dawid Kmiecik, cytowany w komunikacie.

Spółki zadeklarowały współpracę w zakresie rozwoju produktów i usług Nexity, tak by pozostawały one w najwyższy możliwy sposób powiązane z ofertą Columbus. Jednocześnie Nexity stało się wyłącznym dostawcą rozwiązań technologicznych z zakresu elektromobilności, energetyki rozproszonej i systemów zarządzania energią dla Grupy Columbus.

"System Nexity dostarcza swego rodzaju 'blockchain użytkowy' dla konsumentów, czyli osób korzystających z samochodów elektrycznych, właścicieli infrastruktury wytwórczej czy właścicieli ładowarek w taki sposób, aby można było korzystać ze swojej energii. Columbus, jako dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, chce uczestniczyć w procesie obrotu tą energią. Chcemy być łącznikiem między światem wytwarzającym energię, szczególnie z OZE, a konsumentami i przedsiębiorcami" - dodał prezes Columbus Energy Dawid Zieliński.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Nexity Global zajmuje się elektromobilnością i rozproszoną energetyką. Spółka jest notowana na głównym parkiecie GPW.

(ISBnews)