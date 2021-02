Breezy rozpocznie działalność w tym miesiącu na Ukrainie, w Kazachstanie oraz na Białorusi. W II kw. 2021 r. wejdzie również na rynek gruziński, armeński oraz azerbejdżański. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie działalności Breezy również na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na rynek polski. W związku z rozwojem tej spółki, Asbis planuje zatrudnić w 2021 r. nawet 80 osób, podano w komunikacie.

"Breezy to nowy koncept biznesowy Grupy Asbis polegający na skupie używanych produktów Apple oraz innych firm z tego sektora, za które ich dotychczasowy właściciel dostanie zniżkę na zakup nowych urządzeń tych firm. Na początek spółka zajmie się produktami opartymi na systemie iOS oraz Android, później również Mac OS oraz Windows. Produkty te będą poddawane dokładnej diagnozie, zostaną odnowie oraz będą serwisowane przez specjalistów Breezy" - czytamy w komunikacie.

Urządzenia, które będą nadawały się do ponownego użytku trafią do sprzedaży, już w obniżonych cenach. Pozostałe produkty będą poddawane recyclingowi.

"Breezy to nasz najnowszy pomysł na zwiększenie przystępności cenowej oraz udostępnienie produktów mobilnych szerszemu gronu osób. Obecnie jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów Apple na 11 rynkach byłego ZSRR, co daje nam bardzo dobre fundamenty do rozwoju działalności Breezy. Mamy wypracowane relacje z czołowymi graczami na tych rynkach, co dodatkowo wzmocni pozycję tej spółki. Produkty Apple sprzedają się bardzo dobrze, szacujemy, że rynek związany z odsprzedażą używanych produktów pozwoli nam na osiągnięcie rentowności naszego projektu już w drugiej połowie tego roku. Zakładamy też wypracowanie wyższej marży na tej działalności, niż ta, którą wypracowujemy z samej dystrybucji produktów IT" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Breezy zaoferuje również rozszerzoną gwarancję na odsprzedawane produkty (do 1 roku) i inne usługi z wartością dodaną, w tym szybki transfer danych ze starego urządzenia na nowe oraz opcję subskrypcji na naprawę uszkodzonego urządzenia po obniżonej cenie (Breezy Care+).

"Chcieliśmy zwiększyć wartość dodaną dla klientów, budując ekosystem wokół naszej obecnej oferty biznesowej. Poza biznesowymi przesłankami do rozpoczęcia tej działalności, Breezy wpisuje się w naszą politykę dbania o środowisko, która jest dla nas bardzo ważna. Skupujemy z rynku używane urządzenia elektroniczne i po ich gruntownym serwisowaniu, nadajemy im drugie życie. W ten sposób przyczyniamy się do większej dbałości o naszą planetę oraz udostępniamy światowej klasy technologie osobom, które nie było do tej pory stać na zakup nowych urządzeń. Urządzenia, które po naszej weryfikacji nie będą spełniały wysokich standardów użytkowania, zostaną poddane recyklingowi" - dodał Kostevitch.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.

(ISBnews)