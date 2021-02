"Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte po czterech kwartałach 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

- wzrost wartości należności brutto od klientów o 6,1% do 127,9 mld zł, w tym:

- należności od klientów detalicznych brutto - wzrost o 15,5% do 55,8 mld zł,

- należności od klientów korporacyjnych brutto - wzrost o 0,3% do 70,2 mld zł" - czytamy w raporcie.

Udział kredytów nieregularnych (NPL) w całości portfela kredytów wyniósł 3,3% na koniec IV kw. kw. 2020 r. wobec 3,0% rok wcześniej.

"Udzieliliśmy w IV kwartale 2020 roku 3,7 mld zł kredytów hipotecznych (+15% r/r), w tym 706 mln zł na stałą stopę (-54% r/r). Udzieliliśmy w IV kwartale 2020 roku 834 mln zł pożyczek gotówkowych (-8% r/r) z czego 83% sprzedaży to kanały internetowe" - czytamy w prezentacji.

Bank podał, że na koniec ub. roku miał 12,6% udziału w rynku wolumenów kredytów hipotecznych denominowanych w złotych.

Portfel należności korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) wynosił 70,3 mld zł i był stabilny r/r.

"Portfel należności od przedsiębiorców wzrósł o 143 mln zł r/r (+2% r/r) do poziomu 6,8 mld zł. Portfel należności od średnich i dużych firm wzrósł o 259 mln zł r/r (+1% r/r) do poziomu 39,1 mld zł. Portfel należności od klientów strategicznych spadł o 213 mln zł r/r (-1% r/r) do poziomu 24,4 mld zł" - czytamy także.

Depozyty klientów ogółem wzrosły o 15,9% r/r do 149,27 mld zł na koniec IV kw. 2020 r. w tym depozyty klientów korporacyjnych wzrosły o 17,9% r/r do 58,76 mld zł, a depozyty klientów indywidualnych o 14,6% r/r do 90,5 mld zł.

Środki powierzone przez klientów indywidualnych ogółem wzrosły o 14,5% r/r do 106,76 mld zł.

Bank podał, że prowadzi obecnie 3,4 mln rachunków bieżących dla klientów indywidualnych,

"W IV kwartale 2020 roku nasi klienci indywidualni wykonali o +11% r/r więcej przelewów, łącznie 110 mln (99,96% elektronicznie), z czego 34,2 mln przelewów w bankowości mobilnej (+32% r/r)" - podał bank w prezentacji.

Na koniec ub. roku bank obsługiwał 485,9 tys. klientów korporacyjnych, z czego 408,0 tys. to przedsiębiorcy, 74,4 tys. to średnie i duże firmy a 3,5 tys. to klienci strategiczni.

"W IV kwartale 2020 roku nasi klienci korporacyjni w ING Business wykonali 22,7 mln przelewów (+6% r/r), z czego 1,6 mln w bankowości mobilnej (+40% r/r). Zainstalowaliśmy łącznie 26,8 tys. terminali płatniczych; przeprocesowaliśmy 7,8 mln transakcji w IV kwartale 2020 roku (+24% r/r)" - czytamy.

Bank podał, że 2 686 sklepów ma już z aktywną bramką płatniczą imoje (+1 417 od początku roku), z czego 504 sklepów z płatnościami Twisto (+204 od początku roku).

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)