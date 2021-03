"Umowa dotyczy:

- testów antygenowych

- testów genetycznych RT-PCR

- testów potrójnych Sars-Cov-2, Infuenza A i B, RSV

- testów do wykrywania przeciwciał IgG, IgM" - wymieniono w komunikacie.

Dystrybutor dokonał już pilotażowego zakupu testów antygenowych. Warunkiem zachowania wyłączności na dystrybucję w/w wyrobów BioMaxima jest złożenie do 9 kwietnia 2021 r. zamówień na łączną kwotę 1 mln euro. Podtrzymanie uprzywilejowanej relacji spółki z dystrybutorem w roku 2021 uwarunkowane jest minimalną wartością zamówień złożonych przez dystrybutora określoną na 4 mln euro (około 18,5 mln zł) do końca roku, podano także.

Testy będą wykorzystywane m.in. do badania pracowników transgranicznych oraz podróżnych w laboratoriach znajdujących się przy przejściach granicznych. Niemieckie służby sanitarne zaklasyfikowały w piątek (19 marca) Polskę jako kraj wysokiego ryzyka pod względem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Od niedzieli (21 marca) zaczęło obowiązywać rozporządzenie, zgodnie z którym Niemcy ograniczą swobodę ruchu na granicy. Będzie to oznaczać, że osoby wjeżdżające z Polski na terytorium Niemiec będą musiały wykonać i przedstawić negatywny test PCR lub antygenowy, natomiast osoby dojeżdżające do pracy, do szkoły, na studia lub odwiedzające krewnych mieszkających po drugiej stronie granicy muszą wykonywać test co cztery dni.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)