"Skala naszej działalności rośnie bardzo szybko. Uważamy, że jesteśmy gotowi stać się samodzielną spółką na giełdzie. Liczymy na uwolnienie wartości Vercom, zarówno po stronie naszej Grupy, jak i głównego akcjonariusza R22 S.A. Wejście na giełdę będzie wiązało się m.in. z nową emisją, dzięki której będziemy mogli jeszcze szybciej skalować nasz biznes i wzmocnić pozycję Grupy Vercom" - powiedział prezes Vercom Krzysztof Szyszka, cytowany w komunikacie.

"Debiut Vercom związany będzie z emisją nowych akcji oraz częściową sprzedażą akcji przez obecnych akcjonariuszy. Większościowy akcjonariusz - R22 S.A. nie zamierza uczestniczyć w ofercie i zachowa swój pakiet akcji" - czytamy dalej.

Prospekt emisyjny Vercom został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w grudniu 2020 r. W połowie marca br. Szyszko podtrzymał intencję debiutu spółki na GPW w I półroczu 2021 r.

Vercom podał dziś, że Pekao Investment Banking pełni rolę globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu, mBank - rolę współkoordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu. Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę współprowadzącego księgę popytu, zaś Haitong Bank Oddział w Polsce pełni rolę współmenedżera.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Rozwiązania grupy pomagają klientom i partnerom przezwyciężyć złożoność komunikacji, automatyzować oraz zwiększać jej skalę, zachowując przy tym wysoką dostarczalność i efektywność. Do klientów Grupy Vercom należą podmioty z różnych sektorów gospodarki, przy czym przeważają firmy e-commerce oraz oferujące usługi wspierające ekosystem e-commerce m.in. logistyka, płatności elektroniczne, digital marketing, podano w materiale.

"Działamy w segmencie B2B, jednak na co dzień praktycznie każdy może dostrzec efekty naszej pracy m.in. podczas zakupów w Internecie, autoryzacji płatności czy też zamawiania taxi lub jedzenia. Działamy na szeroką skalę, nasza oferta jest kompleksowa a technologia wszechobecna i występuje w praktycznie każdej branży, gdzie komunikacja pomiędzy firmą, a klientem jest kluczowa. Jesteśmy fundamentem cyfrowego świata. Korzystamy z dynamicznego rozwoju e-commerce oraz cyfrowej transformacji w praktycznie wszystkich sektorach gospodarki. Dzięki temu mamy nieograniczoną przestrzeń do skalowania naszych rozwiązań opartych na modelu CPaaS" - wskazał prezes.

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) spółki za lata 2018-2020 wyniósł 33% dla przychodów, 57% dla EBITDA operacyjnej oraz 78% dla zysku netto. W ujęciu proforma, tj. z uwzględnieniem akwizycji czeskiej Grupy ProfiSMS, w 2020 roku przychody wyniosły 144 mln zł, a EBITDA operacyjna 31 mln zł.

Strategia rozwoju Vercom przewiduje przynajmniej podwojenie wartości znormalizowanego wyniku EBITDA operacyjnej w roku 2023 w stosunku do 2020 roku, przy jednoczesnym utrzymaniu historycznego poziomu rentowności.

Vercom S.A. to spółka technologiczna, dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform as a Service). Obejmują one usługi wykorzystujące cyfrowe kanały komunikacji takie jak: sms, email, push oraz komunikatory (OTT). Wśród klientów spółki są zarówno tysiące małych i średnich firm, jak i liderzy nowoczesnych sektorów gospodarki (e-commerce oraz usługi wspierające ekosystem e-commerce m.in. logistyka, płatności elektroniczne czy digital marketing). Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty jak Allegro, OLX.pl, eobuwie.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Siedziba spółki mieści się w Poznaniu, natomiast biura zlokalizowane są w Warszawie, Pradze oraz Berlinie.

(ISBnews)