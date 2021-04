"Rozwój sieci punktów odbioru przesyłek realizuje strategię Poczty Polskiej na rynku przesyłek kurierskich. Zwiększenie zasięgu punktów odbioru wskutek pozyskiwania kolejnych partnerów to wymierny efekt naszych działań. Dzięki porozumieniu z kolejnym partnerem biznesowym, jakim jest Eurocash, Poczta Polska daje klientom zamieszkującym szczególnie mniejsze miejscowości, możliwość dogodnego odbioru paczek z zakupami online. Do końca czerwca tego roku liczba punktów przekroczy 15 tysięcy" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony, cytowany w komunikacie.

Poczta Polska przypomniała, że w ramach swej strategii na lata 2021-2023 chce zwiększyć swoją sieć punktów odbioru do 20 000 punktów do 2022 roku.

W październiku ub.r. Poczta Polska poinformowała, że chce rozbudować sieć zewnętrznych punktów odbioru przesyłek click & collect do 2 tys. urządzeń do 2022 roku i w tym roku uruchomi 500 takich automatów do odbioru i nadawania przesyłek.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.

(ISBnews)