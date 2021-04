"Nasz plan rozwoju zakłada debiut na rynku NewConnect. Uważamy to za naturalny kierunek dalszego rozwoju i planujemy, że wejście naszej spółki na giełdę będzie możliwe już na przełomie 2021 i 2022 r." - powiedział ISBnews Karallus.

Dodał, że spółka uruchomiła w tym miesiącu kampanię crowdinvestingową promowaną na portalu Emisje.com i chce docelowo pozyskać ponad 3 mln zł.

"Docelowo chcielibyśmy pozyskać do 3 424 000 zł m.in. na realizację inwestycji w postaci zakupu urządzeń i naszym celem jest budowa drugiej linii produkcyjnej. Dążymy do zwiększenia mocy produkcyjnej przedsiębiorstwa do 3 tys. ton rocznie elektroodpadów. Teraz przetwarzamy około 1,4 tys. ton rocznie" - dodał prezes.

Karallus podkreślił, że spółka chce wprowadzić do Polski innowacyjną technologię do przetwarzania elektroodpadów.

"W związku z naszymi planami wystąpiliśmy również o dotację do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla nowego urządzenia, które w bardzo nowatorski sposób przetwarza zużyte elektroodpady. Liczymy na uzyskanie dotacji na poziomie ok. 55% tej inwestycji, którą szacujemy na około 1,2 mln zł. Chcemy wdrożyć nową technologię, która nie jest obecna jeszcze na naszym rynku" - wyjaśnił prezes.

Oprócz miedzi, spółka pozyskuje również inne surowce i metale, takie jak: srebro, aluminium czy stal, a także tworzywa sztuczne, które są wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym przez inne firmy.

"Nie ma większych problemów z pozyskiwaniem odpadów elektronicznych, elektrycznych. Na naszym rynku brakuje odpowiedniej ilości firm które są wstanie przetworzyć zużyte urządzenia od początku procesu, aż do uzyskania surowców. Jest to rynek przyszłościowy. Zużytych urządzeń elektronicznych czy elektrycznych pojawia się na całym świecie coraz więcej" - podsumował prezes.

W 2019 r. spółka zanotowała przychody na poziomie 7,29 mln zł oraz 75 069 zł zysku netto. W 2020 r. wstępnie było to odpowiednio: 8,95 mln zł i 100 000 zł zysku netto.

Karat Recykling działa na polskim rynku od 2003 r. Prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianego recyklingu - odbioru, magazynowania i przetwarzania odpadów do ponownego wykorzystania (recykling urządzeń elektronicznych, tworzyw sztucznych, które w postaci granulatów oferuje odbiorcom do wykorzystania jako surowiec do produkcji). Wykonuje także usługi niszczenia dokumentów, w tym poufnych i tajnych - zgodnie z normą DIN 66399, oraz usługi usuwania danych z dostarczonych przez klientów nośników.

Marek Knitter

(ISBnews)