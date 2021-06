"Początek sesji na warszawskim parkiecie szybko zgasił kontynuację optymizmu, z jakim polska giełda weszła w nowy tydzień. Większość głównych indeksów na GPW jest po sporych i dynamicznych ruchach wzrostowych, więc chwilowe wyhamowanie było tylko kwestią czasu" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

"Indeks WIG20 pewnie będzie chciał ponownie atakować zeszłotygodniowe maksima, a WIG sięgnąć historycznego szczytu z 2008 r. na poziomie blisko 68 tys. pkt., od którego dzielą go dwie-trzy dobre sesje. Szczególnie, że sprzyja temu optymizm utrzymujący się na zachodnich giełdach. Nim to jednak nastąpi, rynek będzie musiał uporać się z czynnikami przemawiającymi za spadkami" - dodał.

Wśród czynników fundamentalnych analityk wskazał przede wszystkim osłabiającego się złotego, wysokie odczyty inflacji i niepewność związaną ze środowym posiedzeniem Fed.

"Z kolei technicznie wskaźnik RSI dla WIG i WIG20 znajduje się blisko poziomu wykupienia, co stwarza ryzyko utworzenia podwójnego szczytu - formacji odwrócenia trendu. Nie zmienia to jednak całościowego obrazu, że rynek w średnim i długim terminie jest bardzo silny" - powiedział.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zniżkował o 1,01 proc. do 2.230,37 pkt., WIG stracił 0,91 proc. do 66.316,44 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,8 proc. do 4.888,30 pkt., a sWIG80 spadł o 0,98 proc. do 20.840,01 pkt.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki Dax rósł o 0,4 proc., amerykański S&P 500 tracił 0,2 proc., a technologiczny Nasdaq szedł w dół o 0,5 proc.

Obroty na GPW wyniosły blisko 1,45 mld zł, z czego 1,2 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najchętniej handlowali akcjami CD Projektu (313 mln zł) oraz KGHM (210 mln zł).

W ujęciu sektorowym wzrosty zanotowała jedynie informatyka (o 0,2 proc.) oraz producenci gier (o 2,2 proc.). Najmocniej traciło górnictwo (-5,4 proc.) i odzież (-3,7 proc.)

"Spośród krajowych blue chipów na uwagę zasługuje CD Projekt, który w trakcie sesji przy wysokich obrotach osiągnął psychologiczny poziom 200 zł. Pokonanie tej bariery będzie jednak niezwykle trudne, gdyż według rejestru KNF CDR jest obecnie spółką z największą liczbą otwartych krótkich pozycji" - zauważył Wizner.

Kurs CD Projektu zwyżkował w trakcie sesji nawet o nieco ponad 8 proc., notując najwyższy poziom od końca marca, a notowania zakończył 6,5 proc. nad kreską na poziomie 198,98 zł. Sony umożliwiło dodanie gry "Cyberpunk 2077" do listy życzeń w PlayStation. Nie ma jednak żadnej oficjalnej daty wznowienia sprzedaży, która została wstrzymana w grudniu 2020 roku.

"Drugim walorem, na którym koncentrował się handel był KGHM, który stracił blisko 6 proc. w reakcji na spadki cen miedzi. Słabo wypadły również sektor odzieżowy i energetyczny" - dodał.

KGHM zniżkował na zamknięciu o blisko 6 proc. Po południu kontrakty terminowe na miedź zniżkowały już o ponad 4 proc.

Tuż za spółką miedziową było CCC - kurs spadł o 5,5 proc., oraz LPP - spadek o 3,3 proc. Energetyczne PGE i Tauron poszły w dół o 2,5 proc.

W WIG20 poza CD Projektem nad kreską było jeszcze 5 spółek, przy czym ich wzrosty nie przekraczały 0,7 proc.

W gronie średnich spółek spadkom przewodziło PKP Cargo - w dół o 5,2 proc. i XTB - o 4,2 proc. Z kolei po ok. 2,5 proc. rosły Live Chat Software i Eurocash.

W sWIG80 traciły przede wszystkim Rainbow Tours - o 5,3 proc., Mabion - o 6,3 proc. i Cognor - o 7,7 proc., który dzień wcześniej wyznaczył 9-letnie maksimum.

Wyraźnie zwyżkowały: Asbis - o 6,2 proc., Bioton - o 4,8 proc. i Mo-Bruk - o 4,4 proc. Wśród nich jedynie Bioton publikował raport bieżący - poinformował o wydłużeniu terminu spłaty pożyczki.