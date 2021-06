Reklama

"Grupa Amica […] sukcesywnie zwiększa wykorzystanie nowych technologii w procesach biznesowych i produkcyjnych. Firma zapowiedziała nakłady na inwestycje sięgające w bieżącym roku 150 mln zł. Amica planuje między innymi wzmocnić polskie oraz zagraniczne marki Grupy poprzez działania promocyjne, a także rozwój produkcji. W 2021 firma rozpocznie prace nad strategią S30+" - czytamy w komunikacie.

Amica została pierwszym klientem SAP w Polsce. Wraz z ekspansją zagraniczną grupy, infrastruktura IT była rozwijana i wdrażana w spółkach zależnych, m.in. w Niemczech, Rosji czy Hiszpanii, wskazano także.

"Po niemal 25 latach przyszedł czas na kolejny etap i dostosowanie do nowej wersji kluczowego systemu biznesowego: implementację SAP S/4HANA oraz migrację do SAP BW/4HANA na poziomie wszystkich przedsiębiorstw grupy" - czytamy dalej.

Inwestycja w technologię jest elementem aktualizowanej obecnie strategii transformacji, wyznaczającej Amice drogę do inteligentnego przedsiębiorstwa, podkreślono.

"Amica zdecydowała się zweryfikować aktualnie obsługiwane w systemie procesy, przyjrzeć się najnowszym rozwiązaniom informatycznym, określić, które będą odpowiadały za wsparcie poszczególnych obszarów biznesu. Na tej podstawie powstała architektura rozwiązań IT z planem ich implementacji do roku 2027. Całość została rozpisana na kilkadziesiąt projektów do realizacji w poszczególnych spółkach wraz z zależnościami pomiędzy tymi projektami. Docelowe rozwiązanie będzie łatwo skalowalne w zależności od rozwoju biznesu na aktualnych i nowych rynkach Grupy Amica" - powiedział architect of system solutions w Inteco Business Solutions, spółki należącej do grupy kapitałowej Amica Dawid Ratowski, cytowany w komunikacie.

"Inteligentne planowanie produkcji, harmonogramowanie i zarządzanie kosztami pozwalają dużym przedsiębiorstwom budować przewagę konkurencyjną oraz samodzielnie zarządzać doświadczeniami konsumentów. Nic więc dziwnego, że obserwując rynek, zauważamy wzrost wdrożeń projektów z obszaru Industry 4.0. Cyfrowa transformacja wywołuje realne zmiany w sektorze produkcyjnym, automatyzując dużą liczbę kluczowych procesów. Umożliwia robotyzację linii produkcyjnych oraz zaawansowaną analitykę w zakresie planowania finansowego i operacyjnego" - powiedział prezes SAP Polska Thomas Duschek.

SAP to koncern rozwijający oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2020 r. miała 3 068 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)