Umowa zacieśnia trwającą współpracę stron, której intencją jest możliwość wymiany know-how w temacie tworzenia treści oraz stworzenie warunków do wykorzystania najmocniejszych stron i umiejętności Bloober Team oraz Konami, podkreślono.

"To dla mnie historyczny dzień i zwieńczenie kilku lat pracy. To, że tak renomowana firma jak Konami zdecydowała się na współpracę strategiczną z Bloober Team oznacza, że również my dołączyliśmy do światowej czołówki branży gier i staliśmy się równorzędnym partnerem dla czołowych graczy tego rynku" - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Konami Digital Entertainment - główna część GK Konami - specjalizuje się w tworzeniu treści rozrywkowych w formie elektronicznej na urządzenia mobilne i konsole oraz gry karciane. Spółka znana jest na całym świecie dzięki takim markom, jak m.in: "eFootball PES", "Metal Gear", "Silent Hill", "Castlevania", "Contra" oraz "Yu-Gi-Oh! Trading Card Game", wskazano w materiale.

"Od lat dostarczamy unikalnych treści rozrywkowych i sposobów korzystania z nich dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. W przyszłości oczekujemy znaczących zmian w środowisku biznesowym branży rozrywki cyfrowej. Dlatego też z niecierpliwością oczekujemy na połączenie mocnych stron naszych i Bloober Team, aby wspólnie tworzyć wysokiej jakości treści" - dodał prezes Konami Digital Entertainment Hideki Hayakawa.

Pod koniec marca Bloober Team w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych zdecydował m.in. o podjęciu na zasadzie czasowej wyłączności rozmów dotyczących strategicznej współpracy z jednym z podmiotów branżowych. Podał wtedy, że ewentualna współpraca ze wskazanym podmiotem powinna być sformalizowania w drugim kwartale bieżącego roku.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)