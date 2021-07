Reklama

"Konsolidacja aktywów ciepłowniczych i wzmacnianie obszaru ciepłownictwa to zobowiązanie, które zostało podjęte jeszcze w 2017 r., gdy PGE ogłaszała strategię ciepłownictwa na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 r. Postawione zostały wtedy konkretne cele i zaprojektowany został ambitny program inwestycyjny. Rozwój segmentu ciepłownictwa stał się także jednym z filarów nowej strategii PGE, która została ogłoszona w październiku ubiegłego roku" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Po konsolidacji PGE Enegia Ciepła dysponuje szesnastoma elektrociepłowniami w największych miastach Polski, o mocy cieplnej 6,8 GWt, mocy elektrycznej 2,5 GWe i sieciami ciepłowniczymi o długości 672 km.

"Od 1 lipca br. PGE Energia Ciepła skupia wszystkie aktywa ciepłownicze z Grupy PGE. Włączenie kolejnych elektrociepłowni w nasze struktury umożliwi zoptymalizowane zarządzanie projektami inwestycyjnymi i da szansę elektrociepłowniom na rozwój w ramach Grupy PGE, włączając je w plan kompleksowej i sprawiedliwej transformacji. Branżę energetyczną, w tym również ciepłownictwo, czekają wyzwania wynikające z konieczności transformacji sektora. Zmiany w tym obszarze są konieczne, nie tylko ze względu na krajowe bezpieczeństwo energetyczne, ale również ze względu na przyszłość funkcjonowania i rozwój jednostek wytwórczych PGE" - dodał prezes PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak.

PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i wzrost udziału źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła do ponad 70% do 2030 r. Mając na względzie efektywność inwestycji i dostępne technologie obecnie spółka planuje przede wszystkim inwestycje w układy wykorzystujące gaz ziemny, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne lokalnej społeczności. Do 2025 r. powinny zostać podjęte decyzje inwestycyjne dla wszystkich lokalizacji, przypomniano także.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)