"Debiut na NewConnect to dla nas bardzo duża szansa, aby wejść na kolejny poziom w rozwoju spółki. Aktualnie czekamy na zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przez GPW. Wszystko wskazuje na to, że uda nam się dołączyć do grona spółek publicznych w II połowie tego roku" - powiedział prezes Marcin Wesołowski, cytowany w komunikacie.

Plany debiutu Console Labs poprzedzała publiczna oferta akcji, przeprowadzona w maju tego roku. Wartość złożonych zapisów wyniosła ok. 3,3 mln zł.

Do końca 2021 r. Console Labs planuje wypuścić 14 nowych portów, a pod koniec lipca na Xbox pojawi się gra "Madness Beverage", zapowiedziano także.

"Ten rok jest wyjątkowy dla naszego studia pod względem nakładu pracy, ilości wypuszczonych portów oraz kolejnych, zapowiedzianych projektów. Aktualnie pracujemy nad kilkoma portami jednocześnie, w tym m.in. nad konsolowymi wersjami 'Dieselpunk Wars', 'Yacht Mechanic Simulator' oraz 'Mech Mechanic Simulator'. Do końca 2021 r. chcemy wykonać 14 nowych portów. 28 lipca na konsoli Xbox One pojawi się 'Madness Beverage', polski FPS w klimacie science fiction. Gra dodatkowo będzie kompatybilna z Xbox Series X|S. Z kolei na początek 2022 r. zaplanowana jest premiera głośnej gry 'Succubus' na konsole Xbox oraz PlayStation" - dodał prezes.

Console Labs to spółka specjalizująca się w portingu gier na zlecenie z komputerów PC na inne konsole, takie jak Nintendo Switch, Sony PlayStation PS4 / PS5, Microsoft Xbox One / Series X/S oraz MacO, a także w produkcji i wydawaniu gier we własnym zakresie i na własny rachunek, ze wsparciem głównego akcjonariusza - PlayWay.

(ISBnews)