Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 654,87 mln zł wobec 640,22 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 209,31 mln zł wobec 179 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Banku Millennium zanotowała skonsolidowaną stratę netto w pierwszej połowie 2021 r. w wysokości 512 mln zł (II kw. 2021: strata netto w wysokości 200 mln zł) w por. z zyskiem netto w wys. 72 mln zł w I poł. 2021. Tak jak w ostatnich okresach sprawozdawczych, głównym obciążeniem były istotne rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi (Ipoł. 2021: 1 047 mln zł, II kw. 2021: 514 mln zł z kwotami odpowiednio 972 mln zł oraz 460 mln zł przypisanym walutowym kredytom hipotecznym udzielonym przez Bank). Gdyby nie rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne, grupa zanotowałaby zysk netto za I poł. 2021 w wysokości 449 mln zł (II kw. 2021: 267 mln zł) w porównaniu ze skorygowanym zyskiem netto za I poł. 2020 w wysokości 240 mln zł (II kw. 2020: 166 mln zł)" - czytamy w raporcie.

Na koniec czerwca 2021 r. saldo rezerw na portfel kredytów udzielonych przez bank wyniosło 1 869 mln zł (na koniec marca 2021 r.: 1 432 mln zł), co odpowiada 14,9% portfela kredytów walutowych brutto (na koniec marca 2021 r.: 10,8%).

"Unieważnienie wszystkich umów kredytowych Banku Millennium będących w chwili obecnej przedmiotem pozwów indywidualnych i zbiorowych bez odpowiedniej kompensaty za użytkowany kapitał mogłoby pociągać za sobą koszt brutto (przed opodatkowaniem) do 3 003 mln zł" - wskazano w raporcie.

"Wyniki za II kw. 2021 były wyraźnym dowodem, że Grupa BM z powodzeniem przezwyciężyła większość bezpośrednich i pośrednich skutków pandemii. Zysk przed rezerwami za II kw. 2021 wyniósł rekordowe 490 mln zł i był 8% powyżej wyniku w II kw. 2020 (I poł. 2021: 909 mln zł, +6% r/r)" - czytamy dalej.

Jak wyjaśnia bank, poprawa wynikała z "pozytywnych nożyc operacyjnych" (ang. operating jaws) - przychody wzrosły o 1% r/r (dynamika r/r wyniku z odsetek stała się dodatnia, wzrost r/r prowizji uległ przyspieszeniu do 17%), natomiast koszty operacyjne (bez BFG) obniżyły się o 7% (I poł. 2021: -11%) w wyniku oszczędności zarówno na kosztach osobowych (II kw. 21: -1% r/r, 1poł.21r: -9% r/r), jak i nieosobowych (II kw. 2021: -15%, I poł. 2021: -13%). Dodatkowe wsparcie zapewniły składki na BFG, które w I poł. 2021 były o 26% niższe niż w tym samym okresie w zeszłym roku.

Wynik z odsetek w I poł. 2021 r. osiągnął 1 277 mln zł, tj. o 4% mniej niż poziom odnotowany w analogicznym okresie poprzedniego roku, na co silny wpływ miały bezprecedensowe cięcia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) (obniżka o 140 punktów bazowych w okresie od marca do maja 2020 r.) oraz wzmocniony wpływ na maksymalną stopę procentową (obniżka o 280 punktów bazowych z 10% do 7,2%). Jednakże II kw. 2021 r. przyniósł widoczne odbicie w postaci kwartalnego wzrostu wyniku z odsetek o 5% po pewnej stabilizacji odnotowanej w I kw. 2021 r., podkreślono w materiale.

Marża odsetkowa netto w I poł. 2021 osiągnęła 2,58% i była o 11 punktów bazowych niższa niż w I poł. 2020.

"Tak jak w przypadku wyniku z odsetek, począwszy od I kw. 2021 widzimy kwartalną poprawę marży. Marża odsetkowa dla II kw. 2021 osiągnęła 2,6%, tzn. o 6 punktów bazowych więcej niż w IV kw. 2020 (2,54%) i 11 pkt. baz. więcej niż najniższy poziom (w III kw. 2020) po obniżce stóp procentowych przez RPP" - wskazano w raporcie.

Wynik z tytułu prowizji w I poł. 2021 wyniósł 414 mln zł, rosnąc o 11% w stosunku do pierwszej połowy poprzedniego roku.

"Począwszy od II poł. 2020 r. można zaobserwować pozytywny trend kwartalny wyniku z prowizji (+2% kw/kw w II kw. 2021 r.). Głównym źródłem poprawy były rosnące prowizje na transakcjach bankowych (rachunki, kredyty i karty) wspomagane opłatami od depozytów. Nieco wzrosły rok do roku opłaty administracyjne związane z funduszami inwestycyjnymi oraz opłaty transakcyjne" - czytamy dalej.

Wynik na działalności podstawowej, określony jako suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnął 1 691 mln zł w I poł. 2021, co oznacza spadek o 1% r/r.

Przychody operacyjne grupy ogółem osiągnęły 1 789 mln zł w I poł. 2021 i były na podobnym poziomie co w I poł. 2020 r.

"Koszty ogółem wyniosły 806 mln zł w I poł. 2021, co przekłada się na 13% spadek w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. głównie z powodu kosztów administracyjnych bezpośrednio związanych z zakupem Euro Banku, procesem fuzji i integracji poniesionych w roku 2020 (66 mln zł w 2020 r., z czego 41,4 mln zł wydano na restrukturyzację zatrudnienia) i niższych składek na środki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Koszty ogółem bez składek na BFG i kosztów integracji również wykazały istotny spadek o 7% r/r" - napisano także w materiale.

Koszty osobowe wyniosły 411 mln zł i zmniejszyły się o 9% r/r. Od połączenia z Euro Bankiem w maju 2020 r. grupa stopniowo zmniejszała liczbę swoich pracowników osiągając poziom 7 148 etatów na koniec czerwca 2021 r., co przekłada się na roczną redukcję o 993 etatów (-12% r/r). Wyłączając pracowników na długoterminowych zwolnieniach liczba tzw. aktywnych etatów była znacznie niższa, tzn. wynosiła 6 454. Bez alokowanych kosztów wynikających z integracji i restrukturyzacji w I poł. 2020, koszty osobowe obniżyły się o 4% r/r.

"Wskaźnik koszty/dochody bez wspomnianych wyżej pozycji nadzwyczajnych i z równym rozkładem kosztów BFG na cały rok osiągnął 43,7% w 1poł. 21 r. i był o 3,5 punktu procentowego niższy niż poziom w I poł. 2020" - dodano.

Aktywa razem banku wyniosły 104,11 mld zł na koniec II kw. 2021 r. wobec 97,32 mld zł na koniec 2020 r.

W I poł. 2021 r. bank miał 511,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 71,72 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 490,19 mln zł wobec 96,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)