Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 207,07 mln zł wobec 161,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 245,21 mln zł wobec 197,95 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 241,7 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 921,49 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale bieżącego roku wzrosły o 35% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Głównymi czynnikami wpływającymi na wartość sprzedaży były większe wolumeny oraz rosnące ceny surowców, co przekładało się na ceny wyrobów. Ok. 55% wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnął Segment Wyrobów Wyciskanych z podobną dynamiką zarówno w kraju jak i sprzedaży do klientów zagranicznych. Segment Systemów Aluminiowych osiągnął ok. 25% dynamiki (po równo w kraju jak i na rynkach eksportowych), a wzrost sprzedaży w Segmencie Opakowań Giętkich wyniósł ok. 30%, tym aż 37% wzrost osiągnięto na sprzedaży eksportowej. Wyższa sprzedaż ilościowa w powiązaniu z wysoką sprawnością operacyjną oraz korzystne marże spowodowały, iż grupa kapitałowa osiągnęła w III kwartale 245 213 tys. zł skonsolidowanego zysku EBITDA (+24% r/r) oraz 207 066 tys. zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej (+28% r/r)" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 466,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 333,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 389,12 mln zł w porównaniu z 2 645,36 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 696,82 mln zł wobec 530,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 490,31 mln zł wobec 290,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)