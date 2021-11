Reklama

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 0,83 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,47 mln zł wobec 1,42 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,68 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 8,59 mln zł rok wcześniej.

Liczba klientów wzrosła do ok. 157 tys., a liczba abonentów zwiększyła się o 43% r/r, zbliżając się do 110 tys.

"Ostatni raportowany przez nas kwartał był dla naszej spółki okresem dynamicznego wzrostu, czego odzwierciedleniem są nasze wyniki finansowe. Legimi nieustannie się rozwija, powiększając bazę swoich abonentów. Jesteśmy teraz świadkami ograniczenia obostrzeń i stopniowego powrotu społeczeństwa do poziomu aktywności sprzed pandemii, co oczywiście ma wpływ na ponoszone przez nas koszty i rentowność naszej działalności" - powiedział prezes Legimi Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 1,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,08 mln zł w porównaniu z 22,47 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA pop trzech kwartałach wyniósł 4,43 mln zł wobec 2,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 3,68 mln zł wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2021 r.

(ISBnews)