"Vigo System podpisało z niemiecką firmą Aixtron umowę na dostawę reaktora epitaksjalnego, służącego do wydajnej produkcji płytek półprzewodnikowych ze związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków. Koszt zakupu reaktora wyniesie 3,6 mln euro, a całkowita wartość inwestycji niezbędnych do uruchomienia produkcji wyniesie ok. 5,4 mln euro. Wyprodukowany na zlecenie spółki z GPW system trafi do Ożarowa Mazowieckiego w III kw. 2022 r., a jego rozruch ma nastąpić na początku 2023 r." - czytamy w komunikacie.

Vigo System posiada obecnie trzy reaktory do produkcji materiałów półprzewodnikowych, z których największym jest reaktor wyprodukowany przez Aixtron, którego rozruch miał miejsce w 2019 r. Jego zakup był podstawą do wyodrębnienia w spółce nowego pionu biznesowego - seryjnej produkcji materiałów półprzewodnikowych ze związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków na zlecenie klientów zewnętrznych, wskazano również.

"Wyniki finansowe segmentu nie oddają jeszcze skali postępów rozwoju segmentu. Obecnie mamy 25 klientów chcących kupić nasze materiały. Dla dwóch z nich realizujemy powtarzalne dostawy, z 14 jesteśmy na etapie kwalifikacji, a czterech kolejnych oczekuje dziś w kolejce. Biorąc pod uwagę na rosnący popyt zewnętrzny, jak również dynamicznie zwiększające się własne potrzeby w tym obszarze, związane z pracami nad nowymi produktami Vigo System (m.in. detektory oparte na materiałach z grup III i V, detektory supersieciowe, chipy VCSEL), inwestycja w kolejny reaktor już dziś jest niezbędna, by najpełniej wykorzystać szanse rozwojowe spółki" - powiedział prezes Vigo System Adam Piotrowski, cytowany w materiale.

Kierujący wydziałem epitaksji Vigo System Włodzimierz Strupiński dodał, iż inwestycja w zakup drugiego reaktora otwiera kolejny etap rozwoju segmentu półprzewodników.

"Po etapie opracowania technologii dziś skupiamy się na skalowaniu działalności. Zwiększone moce produkcyjne pozwolą nam na realizację rosnących w skali zleceń dla coraz szerszego grona odbiorców z branży fotonicznej oraz mikroelektronicznej. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Aixtron, liczymy, że dynamiczny wzrost popytu na płytki półprzewodnikowe produkcji Vigo System sprawi, iż staniemy się dla firmy z nadreńskiego Herzogenrath powracającym klientem" - zakończył Strupiński.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)