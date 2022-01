Reklama

"Perspektywy na przyszłość dla grupy kapitałowej są bardzo obiecujące. Przede wszystkim w marcu nastąpi wyczekiwany launch 'Uraguna' w early access, co odbije się pozytywnie na przychodach całej grupy. Ponadto, w tym roku rozpoczynamy testy tworzonego przez Kool Things Buffmakera, czyli oprogramowania typu SaaS (software as a service), służącego do automatyzacji, przetwarzania i analityki danych usług marketingowych. Najważniejsze wydarzenia są dopiero przed nami, dlatego wierzymy, że wynik GK Kool2Play w 2022 zaskoczy bardzo pozytywnie naszych akcjonariuszy" - powiedział Marzęcki, cytowany w komunikacie.

W 2021 r. przychody grupy wzrosły - według nieaudytowanych danych - o 80% r/r do 4,4 mln zł. Większość z nich jest udziałem spółki zależnej - Kool Things.

"To efekt znaczącego poszerzenie zakresu usług oferowanych przez spółkę zależną. Od końca 2020 roku agencja marketingu gamingowego tworzy kompletne kampanie marketingowe dla wielu klientów z całego świata. Kool Things obecnie, to nie tylko PR i influencer marketing, ale również planowanie mediów, strategia komunikacji, kampanie Google Ads, social media, brandingowe oraz PR. Wśród klientów obsługiwanych przez Kool Things są m.in. takie firmy jak: Activision Blizzard, PUBG Corporation, Razer, Square Enix, Take-Two Interactive i The Pokémon Company" - czytamy w komunikacie.

W wersję próbną "Uragun" będzie można zagrać jeszcze przed launchem w early access. W ramach Festiwalu Steam Next, który będzie trwać od 21 do 28 lutego, udostępnione zostanie demo gry, podano także w materiale.

Kool2Play to notowany na rynku NewConnect deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

