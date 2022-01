Reklama

"W LPP mamy świadomość, że zrównoważony rozwój naszej firmy będzie możliwy wtedy, gdy będziemy dążyć do wdrażania rozwiązań ograniczających nasz wpływ na otoczenie w całym, rozproszonym łańcuchu dostaw. Przyłączenie się do inicjatywy Cotton made in Africa stanowi dla nas kolejny krok w poszukiwaniu nowych źródeł bawełny uprawianej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Afrykańska bawełna oznaczona standardem CmiA to doskonała alternatywna dla tego surowca, którego źródło do tej pory stanowiły dla nas głównie rynki azjatyckie. Dzięki współpracy z Fundacją Aid by Trade mamy także pewność, że pozyskiwana przez nas bawełna jest uprawiana nie tylko przy poszanowaniu zasad przyjaznych środowisku naturalnemu, ale i z zachowaniem odpowiednich standardów pracy uprawiających ją farmerów czy pracowników przetwórstwa bawełny" - powiedziała menedżer ds. zrównoważonego rozwoju Justyna Weryk, cytowana w komunikacie.

Cotton made in Africa (CmiA) powołana do życia w 2005 r. jest jedną z międzynarodowych inicjatyw na rzecz zrównoważonej produkcji bawełny oraz transparentności łańcucha dostaw w branży tekstylnej. Ten uznawany na całym świecie standard ma na celu wspieranie drobnych afrykańskich rolników w nawiązywaniu kontaktów handlowych z firmami modowymi. Środki uzyskane z tytułu odpłatnego korzystania z licencji CmiA przekazywane są na finansowanie szkoleń w zakresie podnoszenia jakości plonów i przyjaznych dla środowiska metod uprawy bawełny, poprawę warunków pracy rolników, a także promocję równości płci w Afryce i poszanowanie praw dzieci, wskazano także.

W 2020 r. Cotton made in Africa współpracowało z około 1 mln afrykańskich farmerów, których uprawy przyniosły około 630 tys. ton bawełny. Wyprodukowano z niej łącznie 276 mln sztuk odzieży oznaczonej certyfikatem potwierdzającym pochodzenie surowca ze zrównoważonych afrykańskich upraw.

"W LPP wierzymy, że dzięki sieci kontaktów, obejmującej około 500 partnerów tworzących łańcuch dostaw CmiA w 22 krajach, inicjatywa ta ma szansę przynieść realne i trwałe zmiany w sektorze tekstylnym na świecie" - zakończyła dyrektor ds. ESG w LPP Dorota Jankowska-Tomków.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)