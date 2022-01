Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,11 proc., do 36.290,32 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,28 proc. i wyniósł 4.726,35 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 0,23 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.188,39 pkt. To trzeci wzrostowy dzień dla tego indeksu z rzędu.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w grudniu wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 7 proc. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +7 proc. rdr. Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,6 proc. mdm i 5,5 proc. rdr. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +5,4 proc. rdr.

Rynki szacują ponad 70 proc. szans na podwyżkę stóp procentowych do 25 pb podczas posiedzenia Fedu w marcu i co najmniej dwie kolejne podwyżki do końca roku.

„Jastrzębia korekta polityki Fed prawdopodobnie w dużej mierze jest już wyceniona, a stabilne zyski spółek powinny pomóc w odbiciu na rynku akcji” – napisali w środę w raporcie stratedzy Barclays.

„To pierwszy styczeń od jakiegoś czasu, kiedy rynek myśli, że jutro będzie gorzej niż wczoraj. Wszyscy spodziewają się, że stopy wzrosną, a banki centralne wycofają wsparcie, co doprowadzi do większej zmienności, więc po co czekać aż to się stanie” - powiedział Marc Baigneres, szef ds. finansów na Europę Zachodnią, Japonię i Australię w JPMorgan Chase & Co.

W piątek rozpocznie się sezon wyników za IV kw. Swoje raporty kwartalne opublikują m.in. JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup.

Analitycy szacują stopę wzrostu zysków na poziomie 21,7 proc. dla indeksu S&P 500 w czwartym kwartale, co według FactSet byłoby czwartym z rzędu kwartałem ze wzrostem zysków powyżej 20 proc.

Podczas środowej sesji zyskiwały spółki korzystające na wzroście gospodarczym. Koncern chemiczny Mosaic zyskał ponad 3 proc., a Freeport-McMoRan podrożał o 4, 4 proc.

Gigant technologiczny Microsoft i spółka matka Google, czyli Alphabet, zyskały na wartości po ponad 1 proc. Producent samochodów elektrycznych Tesla zyskał 4 proc.

Akcje Biogenu spadły o 9,5 proc. po informacji, że program Medicare pokryje koszty leczenia preparatem Aduhelm na Alzheimera tylko dla pacjentów z objawami we wczesnym stadium, którzy są zapisani do badań klinicznych.

Akcje PayPala spadły o 2 proc. po tym, jak Jefferies obniżył rekomendację dla akcji dostawcy płatności cyfrowych do „trzymaj” z „kupuj”.

Dish Network rósł o 4 proc. po wiadomościach z „New York Post”, że firma ponownie prowadzi rozmowy o fuzji z DirectTV.

Akcje Didi szły w górę o 2 proc. po doniesieniach, że firma prowadzi rozmowy dotyczące IPO w Hongkongu w drugim kwartale 2022 r.

Firma DoorDash rosła o 2 proc. po tym, jak Evercore podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „neutralnie”.

Prezes Fed Jerome Powell podczas wtorkowego wystąpienia przed Komisją Bankową Senatu USA wskazał, że Fed użyje swoich narzędzi, by zatrzymać inflację i nie zawaha się podnosić stóp procentowych do czasu jej zatrzymania. Wskazał też na możliwość obniżenia sumy bilansowej.

Powell argumentował, że znaczna część presji cenowej, której doświadczają Stany Zjednoczone, samoistnie osłabnie, po rozwiązaniu problemów z łańcuchami dostaw i niedoborami siły roboczej.