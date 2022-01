"Dzisiejsza sesja na krajowej giełdzie była bardzo ciekawa i można ją określić jako pokaz siły spółek z WIG20. Grupujący polskie blue chipy indeks zyskał ponad 2,8 proc. i mocno rósł drugą sesję z rzędu. Warto zauważyć bardzo znaczące wzrosty kilku dużych spółek jak KGHM, Allegro, Pekao przy bardzo dużych obrotach. Generalnie obroty te potwierdzają siłę obecnego trendu. Widzimy również umacnianie walut w naszym regionie, co może oznaczać, że jesteśmy świadkami napływu kapitału portfelowego" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

Reklama

Pytany o czynniki ryzyka i dalsze perspektywy naszego rynku, analityk wskazał, iż są nimi rozwijająca się epidemia nowego wariantu koronawirusa oraz przyszłe działania FED, jednak według niego, jak dotąd rynek wydaje się je ignorować.

Zdaniem Kozłowskiego, weryfikacja obecnego optymizmu nastąpi na przestrzeni najbliższych dni, kiedy to napływać będą dane dotyczące rozwoju pandemii w Polsce.

"Wydaje się, że rynek ignoruje możliwe warianty drastycznego rozprzestrzeniania się nowego wariantu wirusa w Polsce. Weryfikacja takiego podejścia nastąpi po statystykach w przyszłym tygodniu. Moim zdaniem, w krótkim terminie nasz rynek może być blisko co najmniej lokalnego szczytu, jednak jeśli skala zachorowań w Polsce nie zwiększy się znacząco, to hossa może być kontynuowana do połowy lutego lub początku marca br. Nie bagatelizowałbym również zagrożenia z rynków bazowych, a głównie ze strony indeksów z USA, gdzie ostatnie sesje przynoszą wyraźne problemy z kontynuacją hossy" - zakończył analityk.

WIG20 zakończył środową sesję silnym wzrostem o 2,84 proc. do 2.411,11 pkt., WIG natomiast zyskał 2,27 proc. i wyniósł 73.334,24 pkt. Relatywnie słabsze były indeksy reprezentujące małe i średnie spółki. sWIG80 poszedł w górę o 1,1 proc. i zamknął się na 21.013,63 pkt., a mWIG40 zanotował 1,26 proc. wzrost do poziomu 5.548,4 pkt.

Na GPW obroty były bardzo duże i wyniosły 2,2 mld zł, z czego 1,92 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX zyskiwał 0, 37 proc., a francuski CAC 40 rósł o 0,73 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 100 wzrastał o 0,81 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. Nasdaq100 zyskiwał 0,45 proc., S&P500 rósł o 0,29 proc., a DJI zwyżkował o 0,10 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 13 z 14 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG Górnictwo (7,83 proc.), WIG Energetyka (3,91 proc.) oraz WIG Paliwa (2,88 proc.).

Zniżkował tylko jeden indeks sektorowy: WIG Spożywczy - spadł o 1,68 proc.

Spośród spółek z WIG20 najmocniej wzrosły akcje KGHM zyskując 8,53 proc. przy przekraczających 211 mln obrotach, a ich kurs opuścił górą budującą się przez ostatnie tygodnie konsolidację.

Mocne były również spółki energetyczne, z których Tauron zyskał 7,53 proc., a PGE 4 proc.

Przy bardzo dużych, przekraczających 383 mln zł obrotach wzrósł kurs Allegro i pokonał lokalne maksimum z grudnia minionego roku.

O 3,95 proc. zyskały akcje CD Projekt, a 3,87 proc. wzrósł kurs PKN Orlen. Podczas sesji PKN przekazał na rynek szereg szczegółowych informacji na temat fuzji z Lotosem.

Spośród spółek z branży finansowej najmocniejsze w połowie i na zakończeniu sesji były akcje Pekao, które zyskały 3,34 proc. przy 314 mln zł obrotu.

Na wartości straciły tylko dwa walory. Dino zniżkowało o 0,3 proc. do 352,6 zł, a Lotos po mocnych wzrostach z początku sesji, w drugiej oddał całość zwyżki zamykając się na 0,34 proc. minusie.

Wśród średnich, skupionych w mWIG40 spółek liderem w połowie i na zakończeniu sesji była Amica Wronki, której akcje zyskały 6,83 proc. przy bardzo dużych, sięgających 4,9 mln zł obrotach.

Na drugim miejscy wśród zyskujących spółek w tym segmencie rynku był Bank Millennium, który wzrósł o 5,61 proc. przy 18,47 mln zł obrotu.

W zwyżki sektora energetycznego wpisała się Enea, a jej akcje zamknęły sesję na 3,96 proc. plusie.

Spośród zniżkujących spółek z mWIG40 najwięcej stracił Kernel Holding (-2,41 proc.), a jego kurs zaczyna testować grudniowe minima.

O 0,87 proc. spadły natomiast akcje Pepco Group, a ich kurs testuje minima osiągnięte w listopadzie i grudniu ub.r.

W sWIG80 liderem wzrostów w połowie i na zamknięciu sesji był Unimot, którego kurs wzrósł o 10,11 proc. przy bardzo dużych, sięgających 7,6 mln zł obrotach. Zgodnie ze środowym komunikatem, Grupa Lotos zawarła z Unimot Investments przedwstępne umowy obejmujące m.in. zbycie 100 proc. akcji w Lotos Terminale. Szacowane zaangażowanie Unimotu w transakcję wyniesie co najmniej 450 mln zł, a wpływ przejmowanych biznesów na skonsolidowaną EBITDA po zamknięciu transakcji może sięgać w pierwszych kilku latach ok. 70-100 mln zł EBITDA rocznie.

W dobrą koniunkturę branży energetycznej wpisały się notowania ZE PAK, a kurs tych akcji wzrósł 5,44 proc. do 18,4 zł i testuje górne ograniczenie budującej się od drugiej połowy grudnia ub.r. konsolidacji.

4,98 proc. zyskał z kolei Getin Noble Bank i była to druga pod względem wielkości zwyżka spółki z sektora bankowego na środowej sesji.

Mocne wzrosty od początku br. kontynuuje Mirbud, który zamknął dzień na 2,92 proc. plusie i jest notowany na poziomach z sierpnia ub.r. W czasie sesji spółka poinformowała, iż oferta konsorcjum Mirbudu o wartości 537,7 mln zł brutto na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wśród spółek z sWIG80 kolejną sesję wyraźnie traciły akcje Rafako, które zamknęły się na 3,77 proc. minusie. Po poniedziałkowej sesji Rafako poinformowało, iż odstąpiło od wstępnych warunków umowy z Polimeksem Mostostal i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN, która to umowa dotyczyła nabycia akcji Rafako od PBG i od Multaros Trading Company Limited oraz dalszego finansowania emitenta.

O ponad 3 proc. zniżkowały również akcje PZ Cormay (-3,86), Mangata (-3,19 proc.) oraz Astarta (-3,01 proc.).