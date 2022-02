Reklama

"Należności brutto od klientów wyniosły 154 110,8 mln zł i zwiększyły się o 3,9% r/r za sprawą wzrostu głównych portfeli:

* portfela kredytów dla klientów indywidualnych o 4,3% r/r do 84 898,3 mln zł pod wpływem dynamiki sprzedaży kredytów hipotecznych;

* portfela należności z tytułu leasingu finansowego o 11,8% r/r do 10 937,9 mln zł dzięki wysokiej sprzedaży zarówno w segmencie pojazdów, jak i maszyn i urządzeń;

* portfela należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 1,9% r/r do 58 216,2 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5% na 31 grudnia 2021 r. wobec 5,8% na 31 grudnia 2020 r. przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto wycenianych w zamortyzowanym koszcie na poziomie 0,76% wobec 1,21% rok wcześniej, podano także.

Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizacyjnym należności niepracujących wyniósł 60,4% wobec 57,9% na 31 grudnia 2020 r.

"Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 8,1% r/r do 185 373,4 mln zł na skutek wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych o 8,2% r/r do 106 267,8 mln zł oraz zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 7,9% r/r do 79 105,6 mln zł. W 2021 r. głównym motorem wzrostu zobowiązań wobec klientów były w dalszym ciągu salda na rachunkach bieżących klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych i sektora publicznego" - czytamy dalej.

Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów na poziomie 80% według stanu na 31 grudnia 2021 r. wobec 82,8% na 31 grudnia 2020 r.

"W odbudowującym się otoczeniu gospodarczym po szoku z 2020 r. grupa kapitałowa Santander Bank Polska S.A. wygenerowała wzrost kluczowych wolumenów biznesowych, w tym należności kredytowych brutto od klientów o 3,9% r/r i zobowiązań wobec klientów o 8,1% r/r (w ujęciu wartościowym). Jest to przede wszystkim zasługa elastycznej i przejrzystej oferty grupy, jej szerokiej multikanałowej dostępności oraz wielowymiarowego, konsekwentnego doskonalenia jakości doświadczeń klienta. Oprócz wzrostu skali działalności podstawowej, odnotowano wyższe zainteresowanie klientów ofertą grupy m.in. w zakresie finansowania handlu, płatności zagranicznych i rozwiązań inwestycyjnych. Zwiększyła się też transakcyjność klientów i ich aktywność w kanałach zdalnych. Dobry, ściśle monitorowany profil ryzyka kredytowego klientów oraz poprawa perspektyw makroekonomicznych ograniczyły poziom odpisów grupy na oczekiwane straty kredytowe" - czytamy w raporcie.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 17,6 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 8,6%.

"Do września 2021 r. sprzedaż netto ww. funduszy była dodatnia, jednak w IV kwartale umorzenia przewyższyły sprzedaż o 1,3 mld zł. Powodem obniżenia poziomu sprzedaży netto były wyniki funduszy dłużnych, które uległy pogorszeniu w efekcie materializacji ryzyka stopy procentowej po kolejnych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej w sprawie podwyżek stóp procentowych w Polsce" - wyjaśniono w materiale.

Baza klientów Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank liczyła blisko 7,2 mln, z czego 5,4 mln to klienci jednostki dominującej. Liczba klientów lojalnych obu banków na koniec grudnia 2021 r. wyniosła ponad 3,5 mln.

Portfel kont osobistych w złotych Santander Bank Polska osiągnął liczebność na poziomie 4,1 mln sztuk (+4,7% r/r), w tym 2,5 mln Kont Jakie Chcę. Łącznie z kontami walutowymi, Bank obsługiwał ponad 5,1 mln kont osobistych (+5,2% r/r), podano także.

Liczba klientów z dostępem do serwisu bankowości elektronicznej Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank wyniosła 5,7 mln i wzrosła o 5,5% r/r. Liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej, tzw. "digital customers" Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank (korzystających w ostatnim miesiącu roku przynajmniej raz z bankowości internetowej lub mobilnej) wyniosła ponad 3,2 mln (+10,3% r/r), w tym aktywnych klientów mobilnych było niemal 2,4 mln (+19,9% r/r).

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 244,88 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)