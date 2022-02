Reklama

Reklama

"Czekamy na rozstrzygnięcie aukcji 5G, co umożliwi przyspieszenie rozwoju tej technologii. Tempo aukcji wpływa na przewidywaną skalę inwestycji. Niemniej więcej planujemy zainwestować w sieć mobilną, co będzie miało związek z modernizacją mobilnej sieci dostępowej" - powiedział Kunicki podczas telekonferencji.

Wskazał, że duża jej część była budowana nawet 10 lat temu.

"To dobry moment na odnowienie tej sieci z gotowością na 5G, energooszczędnością, a także tak, aby sieć poradziła sobie z coraz większym transferem danych. W efekcie nawet, jeśli byłoby opóźnienie aukcji, to i tak więcej wydamy na sieć mobilną w tym i kolejnych latach" - dodał CFO.

Stwierdził ponadto, że zasięg sieci 5G oferowanej przez Orange Polska powinien się zwiększyć do końca roku niezależnie czy operator będzie dysponował pasmem ze spektrum Cband czy nie.

"Już oferujemy 5G na DSS (dynamic spectrum sharing) i już to wymaga by zasięg był systematycznie zwiększany. Nie mamy twardych celów dla zasięgu w tym roku, będziemy tu się dostosować do warunków" - podsumował Kunicki.

Operator przewiduje, że ekonomiczne nakłady inwestycyjne (eCapex) będą się w br. mieścić w przedziale 1,7-1,9 mld zł. Zgodnie z definicją, wskaźnik ten nie obejmuje płatności za przyznanie i przedłużenie rezerwacji częstotliwości komórkowych.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 11 928 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)