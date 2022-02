Reklama

Wynegocjowane ceny pozwalają na pokrycie gwałtownie rosnących kosztów surowców, a silny popyt ze strony producentów szkła płaskiego i opakowaniowego sprawia, że kluczowym kryterium dla klientów stała się pewność dostaw, podkreślono.

"Wynegocjowaliśmy ceny, które pozwalają na pokrycie kosztów drożejących surowców i zabezpieczyliśmy poziom marży. W niepewnych czasach klienci cenią sobie pewność dostaw i niezawodny serwis. Widzimy duże zainteresowanie naszą sodą w Indiach, Azji Środkowej czy nawet Chinach, co upewnia nas o globalnym wzroście popytu na tym rynku. Dodatkowo, z niektórymi klientami mamy ustalone mechanizmy chroniące poziom marży w wypadku zmian cen surowców" - powiedział szef biznesu sodowego w Grupie Ciech Adam Czarnul, cytowany w komunikacie.

W biznesie sodowym zdecydowana większość kontraktów w Europie zawierana jest na rok. Okres kontraktacji trwa zwyczajowo od października do stycznia. Grupa Ciech, oprócz sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej oraz sody oczyszczonej, oferuje swoim klientom - nierzadko największym światowym koncernom z branży FMCG i wiodącym producentom szkła - specjalistyczne usługi logistyczne, zaznaczono również.

Ostatnie miesiące przyniosły przetasowania na globalnym rynku sody - zmiana pozycji Chin z eksportera w importera spowodowała zmianę w przepływach tego surowca na świecie i mniejszą podaż w Europie, gdzie dostępne moce produkcyjne są już wykorzystywane w bardzo wysokim stopniu. Według szacunków zewnętrznych ośrodków eksperckich, wielkość zmiany zapotrzebowania Chin (niedobór ponad 3 mln ton rocznie) może odpowiadać połowie rocznego popytu na sodę w Europie Zachodniej, wynika z materiału.

"Cieszy nas wysoka renoma naszej sody oczyszczonej, o którą pytają klienci z Japonii, Korei czy krajów afrykańskich. Jest to dla nas coraz bardziej istotny silnik wzrostu, ze względu na szybciej rosnący popyt w porównaniu do sody kalcynowanej, przy istotnie wyższej marży. Dodatkowo, dzięki swojej najwyższej jakości, produkt z fabryki sody w Stassfurcie jest przeznaczony do m.in. zastosowań medycznych. Aktualnie prowadzone są procesy homologacji u poszczególnych klientów z branży farmaceutycznej" - dodał Czarnul.

Obecnie Ciech jest drugim producentem sody oczyszczonej w Unii Europejskiej. Dzięki rozbudowie fabryki w Stassfurcie moce grupy zwiększyły się w tym zakresie o ok. 50 tys. ton rocznie (do ok. 200 tys. ton).

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)