Zysk operacyjny wyniósł 1 023,99 mln zł wobec 837,86 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA grupy wyniósł w ub.r. 1 271,34 mln zł wobec 1 036,01 mln zł rok wcześniej.

"Marża EBITDA za 2021 r. wyniosła 9,5%, podczas gdy w 2020 r. było to 10,2%. […] Marża zysku operacyjnego obniżyła się z 8,3% w 2020 r. do 7,7% w 2021 r., w następstwie znaczącej inflacji cen towarów, które spółka nabywa od producentów żywności, przy odpowiednio niższej dynamice wzrostu cen, po których towary te były później sprzedawane w sklepach Dino" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13 362,01 mln zł w 2021 r. wobec 10 125,82 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 r. Grupa Dino Polska osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 13 362 mln zł, które były o 32% wyższe niż rok wcześniej. Średnioroczna stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży (CAGR) w latach 2019-2021 wyniosła 31,8%" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży był przede wszystkim efektem zwiększenia skali działalności Grupy Dino Polska, głównie poprzez: (i) wzrost liczby sklepów o 23,2% oraz (ii) wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejących sklepach (LfL) o 12,4%" - napisano także.

Łączne nakłady inwestycyjne w 2021 r. wyniosły 1 350,4 mln zł.

"Nakłady inwestycyjne w 2021 r. obejmowały głównie nakłady na ekspansję sieci sklepów Dino (otwarcia nowych sklepów w 2021 r., sklepy w procesie budowlanym na koniec 2021 r. oraz lokalizacje przygotowane pod rozwój sieci Dino w 2022 r.) a także nakłady na logistykę obejmujące budowę powierzchni magazynowej wraz z wyposażeniem w Sieroniowicach (6. centrum dystrybucyjne Spółki, uruchomione w II kw. 2021 r.) oraz w Sierpcu (7. centrum dystrybucyjne Spółki, uruchomione w III kw. 2021 r.), zakup naczep chłodniczych, zakup wyposażenia" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W 2021 r. grupa uruchomiła 343 nowe markety Dino, tj. o 35% więcej niż rok wcześniej. Na koniec roku posiadała 1 815 sklepów.

Dino Polska podkreśliło także w raporcie, że nie prowadzi działalności poza granicami Polski i co do zasady nie zaopatruje się w produkty w Rosji i w Ukrainie, a tym samym, nie stwierdza istotnego bezpośredniego wpływu wojny na działalności Spółki.

"[Jednak] nie można wykluczyć, że w wyniku eskalacji konfliktu militarnego, jego wpływu na gospodarkę Ukrainy oraz w wyniku sankcji nałożonych na Rosję, dojdzie do zaburzeń na międzynarodowych rynkach towarów rolnych i innych surowców. To z kolei może zwiększać presję na wzrost kosztów produkcji produktów spożywczych oraz ich opakowań, które to koszty mogą być następnie przenoszone na sieci handlowe, a także może to wpłynąć na ogólny wzrost kosztów działalności operacyjnej producentów żywności i podmiotów zajmujących się ich dystrybucją. Ewentualny wpływ konfliktu militarnego, w kraju sąsiadującym z Polską, na nastroje polskich konsumentów, w przypadku działalności Dino Polska może być minimalizowany przez fakt, że sklepy Dino zajmują się dystrybucją żywności, czyli produktów podstawowej potrzeby" - czytamy w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 591,22 mln zł wobec 468,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

