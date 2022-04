Asbis Enterprises wypracował skonsolidowane przychody na poziomie ok. 209 mln USD w marcu br., co oznacza spadek o ok. 20%, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Reklama "Jesteśmy bardzo zadowoleni z przychodów zrealizowanych w marcu 2022 roku. Dzięki naszej bardzo szybkiej reakcji udało nam się odzyskać część utraconych przychodów z rynków objętych wojną. Zabezpieczyliśmy, bądź też przenieśliśmy zapasy z tych krajów do bezpiecznych lokalizacji. Intensyfikujemy sprzedaż na rynkach nieobjętych konfliktem, takich jak np. Kazachstan, który w marcu tego roku znacząco zwiększył swoją sprzedaż względem marca 2021 r." - skomentował wiceprezes Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie. "Pracujemy też nad ulepszeniem naszego portfolio, żeby jak najbardziej odpowiadało dzisiejszym potrzebom klientów. Podpisujemy więc nowe umowy dystrybucyjne oraz rozszerzamy współpracę z obecnymi partnerami na nowe rynki, które do tej pory nie były objęte umową. Naszym nadrzędnym celem jest obecnie zabezpieczenie bezpieczeństwa naszym pracownikom w Ukrainie oraz intensyfikacja działań sprzedażowych, dzięki którym odbudujemy utraconą przez wojną sprzedaż" - dodał. Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,08 mld USD w 2021 r. (ISBnews)