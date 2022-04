Reklama

Reklama

"Nasze aspiracje są większe. Z racji wejścia projektu w Elektrowni Dolna Odra do realizacji, w tym roku naszą ambicją jest zbliżenie się do poziomu prawie 3 mld zł" - powiedział Korniluk podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że w 2021 r. skonsolidowane przychody Polimeksu wyniosły 2 304 mln zł i były o 43% wyższe r/r. Poinformował także, że portfel zamówień Polimeksu wynosi obecnie 5,3 mld zł.

"Jesteśmy tu po to, żeby poprawiać sytuację finansową grupy i liczymy też na poprawę wyniku. Oczywiście, tutaj dużo zależy od bieżącej kontraktacji i optymalizacji, które się dzieją na projektach, zwłaszcza strategicznych, czyli dotyczących infrastruktury energetycznej. No i zobaczymy co czas przyniesie. Nie widzimy tutaj katastrofalnej sytuacji, czy czynników, które by wskazywały na diametralne pogorszenie wyników finansowych" - dodał wiceprezes, pytany o perspektywę wyników w 2022 r.

W prezentacji spółka podała, że wartość aktualnie ofertowanych projektów to 18 010 mln zł brutto. Do priorytetowych projektów należą budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów Veolia Nowa Energia w Łodzi, bloków gazowo-parowych w Rybniku i Gdyni oraz rozbudowa OSBL dla instalacji Olefiny III w PKN Orlen, wymienił prezes Krzysztof Figat.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 304 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)