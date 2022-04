Reklama

"Zarząd spółki Alumast informuje, że w związku z podjęciem uchwały nr 4 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wycofania akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect raz upoważnienia zarządu spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofani z obrotu akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 kwietnia 2022 roku, spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu" - czytamy w komunikacie.

Alumast jest projektantem i producentem innowacyjnych rozwiązań kompozytowych oraz aluminiowych, wykorzystywanych m.in. w branży kolejowej, energetycznej, wodociągowej czy drogowej.

(ISBnews)