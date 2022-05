Reklama

Reklama

Strata operacyjna wyniosła 0,85 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 2,79 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał w działalności emitenta upłynął pod znakiem bardzo intensywnych prac nad ukończeniem prac do prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich 2 573 132 akcji spółki, na dzień publikacji niniejszego raportu prospekt został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego. W okresie sprawozdawczym emitent zajmował się także przygotowywaniami do wydania 'Lust from Beyond: M Edition' - okrojonej o treści dla dorosłych wersji gry 'Lust from Beyond'. Developer wraz z emitentem dołożyli starań, aby gra otrzymała niższe ograniczenie wiekowe niż wersja oryginalna, co umożliwi grze dystrybucję na inne kluczowe rynki i platformy sprzedażowe, w tym rynek chiński, na którym tego rodzaju tytuły cieszą się dużą popularnością czy serwis GOG.com" - czytamy w raporcie.

Zapowiedziana została również kolejna produkcja spółki - "Drug Dealer Manager" - tworzona przez wewnętrzne studio Exiles Studio, premiera gry planowana jest w 2022 roku. Na platformie Steam zadebiutowała również karta "Food Truck Empire" - gry 3D z gatunku tycoon, wraz z trailerem pokazującym pierwszy gameplay. Tytuł jest koprodukowany przez Pixel Crow Games, jednocześnie Movie Games będzie wydawcą gry. 30 marca 2022 Move Games zawarło z Vaporware LTD - spółką na prawie amerykańskim, będącego deweloperem niezależnych gier - umowę wydawniczą, w ramach której spółka zobowiązała wydać grę studia Vaporware pod tytułem "Beyond Synset", podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 45 tys. zł wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)