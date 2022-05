Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 13,48 mln zł wobec 9,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,36 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 29,73 mln zł rok wcześniej.

Grupa zaraportowała rekordowe wyniki za I kwartał. Największy wzrost można zaobserwować w przypadku przychodów, których dynamika wyniosła 56% r/r, a wartość osiągnęła ponad 46 mln zł. Nieco mniejszą dynamikę odnotował wskaźnik EBITDA - 56% oraz zysk netto - 42%, osiągając wartość 17 i 11 mln zł. Wyraźną poprawę wyników finansowych Hub.Tech zawdzięcza stałej realizacji strategii rozwoju, która zakłada konsekwentną budowę wartości spółek zależnych wchodzących w skład grupy, podkreślono w komunikacie.

"Bardzo się cieszymy z osiągniętych przez nas rezultatów w I kwartale. Nieustannie rozwijamy spółki, które wchodzą w skład Grupy, czego dowodem są bardzo dobre wyniki sprzedażowe zarówno Onlybio, jak i Stars.Space. Nowe produkty naszych spółek stale pojawiają się na pułkach sklepowych, a znani influencerzy podpisują z nami umowy, stając się ambasadorami tych marek. Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Planujemy poszerzyć działalność grupy także poza granice Polski. Mamy nadzieję, że nasze kosmetyki już niedługo pojawią się na rynkach krajów arabskich" - powiedział wiceprezes Paweł Rodowicz, cytowany w komunikacie.

W ostatnim czasie InventionBio - jedna ze spółek zależnych wchodzących w skład Grupy - złożyła prospekt emisyjny do KNF w sprawie planowanego debiutu na głównym parkiecie GPW. W ocenie zarządu ma być to krok milowy w kierunku stania się największą firmą w branży biotechnologii przemysłowej w Polsce. W 2022 r. na głównym rynku GPW zobaczymy także Hub.Tech. Spółka pod koniec IV kwartału złożyła prospekt emisyjny do KNF w sprawie przeniesienia notowań z rynku NewConnect. Zmiana miejsca notowań nie będzie się wiązała z emisją nowych akcji.

"W InventionBio drzemie bardzo duży potencjał. Spółka posiada nowoczesny park maszyn oraz laboratorium, które służą do realizacji wielu perspektywicznych projektów R&D. Liczymy na to, że inwestorzy dostrzegą wewnętrzną wartość firmy, przez co wejście na giełdę pozwoli nam zdominować rodzimy rynek biotechnologii przemysłowej" - dodał Rodowicz.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 18,58 mln zł wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Hub.Tech - wcześniej jako Boruta-Zachem - jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

