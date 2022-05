Reklama

"Do tej pory zrealizowaliśmy dwie duże dostawy diesla za pośrednictwem terminalu w Danii, obecnie kontraktujemy trzeci statek. Chcielibyśmy dojść do dwóch statków miesięcznie, ale to jest uzależnione od polityki sankcyjnej Unii Europejskiej względem produktów naftowych z Rosji" - powiedział Sikorski w komentarzu wideo do wyników spółki za I kwartał.

Jak podkreślił, obecnie wciąż do UE płynie strumień rosyjskiego diesla, a różnica w cenie między ON pochodzącym z Rosji i spoza niej sięga ok. 30 USD na tonie.

"Przy dzisiejszych marżach to około 20 groszy na litrze paliwa w detalu i nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby z tego produktu całkowicie zrezygnować. Myślę jednak, że sankcje zostaną w końcu w jakiejś formie wprowadzone, można nawet powiedzieć, że na to czekamy, po to zainwestowaliśmy w terminal w Danii. przygotowujemy się do przyszłego roku, liczę na to, że w 2023 roku terminal w Danii może być kluczowym elementem dla wyników Unimotu" - dodał Sikorski.

Zapowiedział również, że przedłużenie podpisanej na razie na rok (od 15 kwietnia br.) umowy na wynajem trzech zbiorników o pojemności 127 tys. m3 w terminalu Gulfhavn powinno być jedynie formalnością.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

