"Co doskonale widać na publikowanych przez nas szacunkowych przychodach miesięcznych, rynek się odbudowuje, i to w bardzo dobrym tempie 20-30% miesięcznie. W lipcu osiągnęliśmy prawie 40 mln zł przychodów, a nasz cel w tym roku to przekroczenie 60 mln zł miesięcznie i dążenie do tego, aby zawsze być powyżej tego poziomu" - powiedział Zieliński, cytowany w komunikacie.

W II kw. 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 94,44 mln zł wobec 174,43 mln zł rok wcześniej. Na spadek przychodów wpłynęły głównie zmiany legislacyjne dotyczące rozliczania energii elektrycznej z instalacji prosumenckich.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

