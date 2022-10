Photon Energy Group zwiększyło przychody o 129,6% r/r do 15,07 mln euro w III kw. 2022 r., przy wzroście wolumenów energii elektrycznej wygenerowanej we własnych elektrowniach o 6,6% r/r do 37 GWh, podała spółka.

Przychody za III kwartał 2022 r. są o 37,5% wyższe niż te odnotowane w II kwartale 2022 r., który był rekordowy dla Photon Energy Group, podkreślono. "Od początku roku elektrownie spółki wyprodukowały łączny wolumen energii w wysokości 103 GWh, w porównaniu z 82,3 GWh w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 25,2% r/r), co jest porównywalne z łączną produkcją za cały 2021 r. Dzięki temu, że energia produkowana przez 83% portfela elektrowni własnych sprzedawana jest po cenach rynkowych, spółka osiągnęła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. przychody w wysokości 30,794 mln euro, czyli o 58,7% więcej niż przychody osiągnięte w całym 2021 r. (19,402 mln euro)" - czytamy w komunikacie. "Otoczenie rynkowe dotyczące cen energii w pełni potwierdza słuszność przyjętej przez nas strategii sprzedaży energii z naszego portfela instalacji własnych w oparciu o ryzyko rynkowe i powoduje, że istotna dźwignia operacyjna w naszej działalności jest jeszcze bardziej widoczna. Przychody ze sprzedaży energii za wrzesień i za cały trzeci kwartał 2022 r., w połączeniu z dynamicznymi wzrostami odnotowanymi w innych naszych liniach biznesowych, takich jak handel komponentami fotowoltaicznymi, potwierdzają nasze plany finansowe na 2022 r. odnośnie skonsolidowanych przychodów na poziomie 85 mln euro (wzrost o 133,8% r/r) i wyniku EBITDA na poziomie 24 mln euro (wzrost o 150,4% r/r)" - skomentował CEO Photon Energy Group Georg Hotar, cytowany w komunikacie. Obecnie portfel elektrowni własnych spółki ma łączną moc 91,9 MWp. Dodatkowo w Rumunii budowanych jest siedem nowych instalacji PV o mocy 28,3 MWp. Spółka zamierza przyłączyć je do sieci przed końcem tego roku. Na swoich kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Węgry i Polska) oraz w Australii Photon Energy Group posiada pipeline projektów o łącznej mocy 892 MWp (z uwzględnieniem tych w budowie), podano także w informacji. Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r. (ISBnews)