Oferta konsorcjum ZUE i Drum Asfalt z siedzibą w Oradea (Rumunia), warta ok. 295,6 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na rynku rumuńskim, podało ZUE. Udział spółki w konsorcjum to ok. 50%.

Reklama Zadanie nosi nazwę "Projekty typu 'Quick Wins' Prace związane z usunięciem ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych nawierzchni torowej - SRCF BRAOV (realizacja) 21 części - oferta złożona w zakresie części od 3-19" - czytamy w komunikacie. Zamawiającym jest Krajowa Spółka Kolejowa - C.F.R. S.A. - Oddział Regionalny C.F. Braszów. Termin realizacji zadania: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, podano także. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 851,45 mln zł w 2021 r. (ISBnews)