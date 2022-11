Reklama

"Nasz biznes dynamicznie się rozwinął na przestrzeni ostatnich lat. Przychody zwiększyły się z poziomu 5,4 mln zł w 2019 r. do 11,3 mln zł w 2021 r. (wzrost o blisko 110%). W samym pierwszym półroczu br. osiągnęły one wartość 8 mln zł. Chcemy kontynuować wzrostowy trend i zakładamy, że utrzyma się on na poziomie 30% r/r w przeciągu kilku najbliższych lat. Cieszymy się z rozpoczętej emisji akcji. Jesteśmy przekonani, że pozyskany kapitał przyczyni się do rozwoju spółki i osiągnięcia wyznaczonych celów" - powiedział członek zarządu Bron.pl Jarosław Staniec, cytowany w komunikacie.

Czynnikami napędzającymi rozwój spółki mają być także zmiany legislacyjne. Przede wszystkim chodzi o planowane zmiany w ustawie o broni i amunicji, które umożliwią zakup bez zezwolenia wielu rodzajów broni. Spółka zwraca uwagę na inne pojawiające się propozycje zmian zakładające m.in. zwiększenie wydatków na obronność państwa, edukację w zakresie strzelectwa w szkołach czy liczne kampanie promujące pracę zawodową w wojsku.

"Na wzrost przychodów spółki w pierwszej połowie br. wpłynął m.in. wybuch wojny na Ukrainie. W marcu i kwietniu sprzedawały się w dużej liczbie takie produkty jak nakolanniki, hełmy, apteczki, noktowizory czy kamizelki kuloodporne. Obecna sytuacja na rynku oraz szykowane dla branży zmiany regulacyjne są szansą szybszego rozwoju. Jednocześnie chcemy gruntownie wzmocnić naszą pozycję, a pozyskane środki w ramach emisji akcji pomogą nam osiągnąć krótkoterminowe założenia strategii. W przyszłym roku mamy w planach wejście na rynek NewConnect" - dodał dyrektor e-commerce Mirosław Klekot.

Zapisy na akcje będą przyjmowane za pośrednictwem platformy CrowdConnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC. Przyjmowanie zapisów na akcje i wpłat potrwa do 8 grudnia br.

Broń.pl S.A. to spółka specjalizująca się w sprzedaży produktów strzeleckich i obronnych niewymagających zezwolenia oraz odzieży i akcesoriów survivalowych. Swoją działalność prowadzi głównie w oparciu o sklep e-commerce oraz internetową platformę sprzedaży hurtowej w modelu B2B, z czego generuje 90% przychodów. Oferuje ok. 20 000 produktów z różnych działów i kategorii, pochodzących od 411 światowych marek.

