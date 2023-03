PCC Exol odnotował 119,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 58,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 160,06 mln zł wobec 76,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 176,39 mln zł wobec 90,67 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 180,91 mln zł w 2022 r. wobec 807,07 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto osiągnął wysoki poziom prawie 120 mln zł, tym samym zwiększając o ponad 106% zeszłoroczny rezultat. Z kolei skonsolidowany zysk EBITDA ukształtował się na rekordowym poziomie ponad 176 mln zł, co stanowi 95% wzrostu w porównaniu do 2021 roku. Marża brutto na sprzedaży wyniosła blisko 22%. Tak dobre wyniki zawdzięczamy bardzo wysokiemu popytowi na wyroby produkowane przez spółkę. Jednocześnie w ubiegłym roku rynek odnotował obniżoną podaż ze strony producentów zachodnioeuropejskich. Sytuacja dużej nierównowagi podażowo-popytowej oraz znaczącego wzrostu cen surowców, przede wszystkim oleochemicznych, spowodowała wzrost cen surfaktantów. Wzrosty trwały do końca trzeciego kwartału. Co istotne, w 2022 roku największy wzrost sprzedaży eksportowej odnotowaliśmy w Europie Zachodniej. Natomiast od czwartego kwartału 2022 roku obserwowana jest zmiana na rynku. Nastąpiło spowolnienie popytu na surfaktanty oraz znaczący wzrost ich podaży, a wraz z tym początki spadków cen tych produktów. Powyższa sytuacja może utrzymać się w kolejnych okresach" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

Wzrost sprzedaży w grupie produktów do zastosowań przemysłowych wyniósł blisko 50% r/r, przekraczając wartość 450 mln zł. W grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach przychody wzrosły o ponad 60% do blisko 538 mln zł, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 116,12 mln zł wobec 53,63 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 807 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)