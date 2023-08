Firma Apple, jako współwydawca gry "Kingdoms: Merge & Build" ustaliła datę jej premiery na 18 sierpnia 2023 r., podało Cherrypick Games. Produkcja studia wejdzie do usługi Apple Arcade jako tytuł ekskluzywny; dziś Apple zaczyna promocję tytułu i uruchamia zapisy pre-order.

"Wiemy, że Apple z ogromną uwagą wybiera projekty, które wchodzą w skład katalogu usługi Arcade. Dla nas to ogromne wyróżnienie i projekt w który włożyliśmy mnóstwo pracy. To też największy i najbardziej ambitny projekt w naszej historii. Teraz z niecierpliwością czekamy na 18 sierpnia i jego debiut" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Apple Arcade to abonamentowa usługa dedykowana dla właścicieli sprzętów Apple. Obecnie jej klienci mogą grać, bez dodatkowych kosztów, w ponad dwieście gier reprezentujących różne gatunki i style.

Gra "Kingdoms: Merge & Build" to efekt zawartej w lipcu 2022 umowy z Apple. W jej ramach Cherrypick Games zobowiązało się do stworzenia, wydania oraz odpłatnego wsparcia gry po jej wydaniu. Natomiast jej produkcja została w całości sfinansowana przez Apple, które pokryje też koszty rozwoju gry. Jak inne produkcje dostępne w ramach Apple Arcade, "Kingdoms: Merge & Build" będzie dostępne na każdym sprzęcie z aktualnym systemem iOS, macOS, tvOS, przypomniano.

Warszawskie studio Cherrypick Games zostało założone w 2014 roku przez weteranów branży gier: Marcina Kwaśnicę i Michała Sroczyńskiego. Najbardziej znane produkcje spółki to m.in.: My Hospital, My Spa Resort, Touchdown Hero. W 2017 roku Cherrypick Games zadebiutowała na rynku NewConnect.

