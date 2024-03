Cherrypick Games odnotował 3,6 mln zł zysku netto (wzrost o 3% r/r) przy przychodach w wysokości 6,3 mln zł (wzrost o 41%) w 2023 roku , podała spółka. Wynik EBITDA wzrósł o 22% r/r do 4,9 mln zł.

Na tegoroczne wyniki wpływ mogą mieć również m.in. dalsza współpraca z Apple, który finansuje rozwój gry "Kingdoms: Merge & Build", czy wydanie gier z back-catalogue spółki na nowe platformy, podano.

"Cherrypick Games jest dziś zdrową i stabilną firmą, który współpracuje z renomowanymi partnerami, jak np. Apple. Teraz jednak czas na kolejny krok w naszej historii. W styczniu przedstawiliśmy nową strategię. Przed nami bardzo duże wyzwania, ale wierzymy, że realizacja strategii będzie dużym krokiem naprzód w rozwoju naszej spółki" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, spółka zamierza produkować gry, które może (samodzielnie lub we współpracy z partnerem) wydać na takie platformy jak Steam, Epic Store, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.

Do tej pory Cherrypick Games specjalizował się w grach przeznaczonych na platformy mobilne, ale już wydana w zeszłym roku gra "Kingdoms: Merge & Build" jest dostępna na wszystkie urządzenia firmy Apple, w tym telefony, komputery Mac oraz Apple TV (obecnie spółka prowadzi prace nad jej adaptacją na urządzenie Apple Vision Pro). Swoje kolejne produkcje Cherrypick Games zamierza wprowadzać na, komputery PC, konsole (Nintendo Switch, PlayStation Xbox) oraz urządzenia mobilne, podano również.

Spółka podkreśliła, że od 2022 roku regularnie wzmacnia zespół deweloperski, a obecnie kluczowym projektem, nad którym pracuje jest gra pod roboczym tytułem "Papillon", która połączy gatunki survive oraz roguelite i ma się wyróżniać charakterystycznym gameplayem oraz stylem graficznym.

"Nasz projekt pokazaliśmy po raz pierwszy potencjalnym partnerom na londyńskiej konferencji Pocket Gamer i w najbliższych miesiącach będziemy obecni na kolejnych ważnych imprezach branżowych" - zapowiedział prezes.

Spółka podała także, że w ciągu roku spłaciła całość swoich zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 0,5 mln zł. Generuje też gotówkę - przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 4,6 mln wobec 2,8 mln zł w poprzednim roku.

Warszawskie studio Cherrypick Games zostało założone w 2014 roku przez weteranów branży gier: Marcina Kwaśnicę i Michała Sroczyńskiego. Najbardziej znane produkcje spółki to m.in.: "My Hospital", "My Spa Resort", "Touchdown Hero". W 2017 roku Cherrypick Games zadebiutowała na rynku NewConnect.

(ISBnews)