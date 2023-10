Cherrypick Games zawarło umowę z Google LLC, której przedmiotem jest udostępnienie wybranych gier z portfolio spółki w programie Google Play Pass, podało Cherrypick. Zgodnie z umową prawa do gier pozostaną przy spółce.

"Zgodnie z ustaleniami stron, pierwszą grą spółki udostępnioną w programie Google Play Pass będzie 'My Spa Resort'. W zamian za udostępnienie swojej gry w ramach subskrypcji spółka otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne. Data premiery ww. gry w programie Google Play Pass nie została jeszcze ustalona" - czytamy w komunikacie.

Warszawskie studio Cherrypick Games zostało założone w 2014 roku przez weteranów branży gier: Marcina Kwaśnicę i Michała Sroczyńskiego. Najbardziej znane produkcje spółki to m.in.: My Hospital, My Spa Resort, Touchdown Hero. W 2017 roku Cherrypick Games zadebiutowała na rynku NewConnect.

(ISBnews)