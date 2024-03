Spirit Games Studio zakończyła zamkniętą emisję akcji, z której pozyskała 2,059 mln zł, a jej głównym celem było uśrednienie kursu akcji przed zaplanowanym na II poł. br. debiutem na NewConnect, podała spółka. Środki przeznaczone zostaną na powiększenie zespołu oraz kolejne prace nad tytułami własnymi.

Emisja skierowana była do dotychczasowych inwestorów spółek Golden Eggs Studio, Glob Games Studio, West Wind Games oraz Revenge Studios, które połączyły się, tworząc Spirit Games Studio.

"Po połączeniu spółek priorytetem było zadbanie o inwestorów, którzy uwierzyli w nasze projekty i model biznesowy. Dlatego postanowiliśmy uśrednić kurs, proponując dotychczasowym inwestorom emisję akcji. Dzięki temu, mieli oni możliwość powiększenia portfela o kolejne akcje i nie odczują żadnych negatywnych skutków połączenia. Pozyskane środki posłużą nam przede wszystkim do zwiększenia zatrudnienia w biurach w Częstochowie i Warszawie, co przyspieszy prace nad projektami. Kolejna część przeznaczona zostanie na realizację następnych etapów pracy nad tytułami, do których spółka posiada prawa autorskie" - powiedział prezes Spirit Games Studio Paweł Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Spółka podała też, że 20 lutego odbyła się premiera gry "Plane Accident" w formule early acces. Tytuł jest następcą wydanej w 2021 r. gry "Accident", która sprzedała się w ponad 100 tys. kopii na wszystkich platformach. Gra pozwala na wcielenie się w inspektora wypadków lotniczych, którego misją jest wyjaśnianie przyczyn katastrof.

"Wydanie gry w modelu wczesnego dostępu ma kilka kluczowych dla producenta zalet. Przede wszystkim, mamy szansę znaleźć potencjalne błędy kryjące się w grze i naprawić je jeszcze przed wydaniem pełnej wersji. Poza tym, możemy zapoznać się z uwagami do gameplay bezpośrednio od samych graczy, a to najcenniejszy dla nas feedback. Można powiedzieć, że dzięki temu projekt jest ostatecznie weryfikowany, jeszcze zanim trafi na rynek. Pozwala to zwiększyć jego potencjał sprzedażowy i ocenę końcowego produktu" - wskazał prezes.

Wydawcą "Plane Accident" studio jest HeartBeat Games, specjalizujące się w komercjalizacji gier na rynku azjatyckim oraz Duality Games, którego celem jest dystrybucja na pozostałych światowych rynkach. Producentem jest studio White Pig Games. Spirit Games Studio występuję w roli koproducenta. To część zapowiedzianej wcześniej strategii opierającej się m.in. na dywersyfikacji źródeł przychodów dzięki uczestnictwu w produkcji gier, w zamian za określoną część zysków z jej sprzedaży. Praca w takim modelu minimalizuje ryzyko związane z wydłużeniem okresu produkcyjnego. Kolejnym segmentem są projekty własne, które studio wykonuje przy wykorzystaniu swoich zasobów. Ostatnim są zlecenia zewnętrzne, zapewniające środki na rozwój zespołu oraz zwiększanie kompetencji, podano także w materiale.

Spółka wskazała, że jej obecna kapitalizacja wynosi ponad 63 mln zł, a największą część akcjonariatu (34%) tworzy tzw. porozumienie akcjonariuszy - osoby, które uczestniczyły w tworzeniu i rozwoju firm. W wolnym obrocie jest ok. 30% akcji, a ponad 65% akcjonariuszy objętych jest umową lock-up.

Spirit Games Studio zostało zarejestrowane we wrześniu 2023 r. Studio specjalizuje się w tworzeniu gier typu survival, horror i FPS. W 2024 r. spółka zapowiada co najmniej 4 premiery we wszystkich segmentach działalności.

