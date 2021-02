"Choć do końca tego tygodnia EUR/PLN może dojść do poziomu 4,51 to jednak uważam, że konsolidacja eurozłotego w przedziale 4,47-4,51 zostanie utrzymana" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista DM TMS Brokers Konrad Białas.

Według niego, gorsze nastroje inwestorów nie będą w dłuższym terminie zagrożeniem dla hossy na ryzykownych aktywach. Fundamenty złotego uważa za solidne.

"We wtorek obserwujemy +zamieszanie+ na rynkach, m.in. spadają indeksy giełdowe. To negatywnie przekłada się na waluty z rynków wschodzących. Nie uważam jednak, aby gorsze nastroje inwestorów obserwowane we wtorek były w dłuższym terminie zagrożeniem dla hossy na ryzykownych aktywach, tj. polski złoty. Możemy mieć powtórkę sytuacji z ostatniego tygodnia stycznia. Wtedy pierwsze dni ostatniego tygodnia miesiąca przynosiły słabość krajowej waluty, a podczas ostatnich dwóch sesji w styczniu złoty się umocnił. Teraz może być podobnie. Fundamenty złotego nadal są solidne" - wskazał.

We wtorek ok. godziny 15.10 kurs EUR/PLN wynosi 4,5053 i jest ok. 0,8 gr wyżej niż w poniedziałek po południu. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7087 - ponad 0,5 gr wyżej jak w poniedziałek.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek we wtorek zniżkowały 0,68 pb do 1,32 proc. Z kolei rentowności 5-latek są na poziomie 0,69 proc. (bez zmian), a 2-latki są przy 0,05 proc. (-1 pb).

"Na krajowym rynku długu rentowności SPW się ustabilizowały. W poprzednim tygodniu obserwowaliśmy wzrosty rentowności, które były wywołane wzrostami rentowności na rynku amerykańskim. Teraz pojawił się większy popyt na krajowe papiery dłużne. Dlatego spodziewam się, że rentowności krajowych 10-latek będą poniżej 1,35 proc., a rynek będzie szukał punktu równowagi bliżej 1,32 proc." - powiedział Konrad Białas.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,372 proc. (+0,3 pb), a niemieckich -0,299 proc. (+4,6 pb).