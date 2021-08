"Coface oczekuje, że ceny niklu, aluminium i miedzi w latach 2020-2021 wzrosną odpowiednio o 34 proc., 25 proc. i 47 proc." - napisano w analizie. "Ponadto spodziewany jest znaczny wzrost popytu w latach 2020-2050" - dodano i wyjaśniono, że popyt na miedź dla pojazdów elektrycznych ma w tym czasie wzrosnąć o 9,9 proc. w uj. rocznym, a na nikiel - nawet 11,8 proc.

Reklama

Główni producenci tych metali - Demokratyczna Republika Konga, Australia, Indonezja, Chile i Rosja według Coface zachęcają lokalne rządy do zmiany przepisów górniczych celem uzyskania większej części wygenerowanej wartości dodanej i wzmocnienia regulacji dotyczących ochrony środowiska. Jak napisano w analizie, "na przedsiębiorstwa górnicze wywierany będzie silny nacisk mający na celu poprawę podaży i wywołanie reakcji na te trendy".

Krótkoterminowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw górniczych ma być wykazywanie dużej rentowności. Pandemia, jak oceniono, wywarła na nie silny wpływ, niosąc za sobą spadek cen wynikający ze spadku popytu i blokad gospodarki.

Coface wskazało, że sektor pojazdów elektrycznych na szczeblu globalnym nadal notuje wzrost, a jego udział w rynku w 2020 r. wyniósł 13 proc. Według przytoczonych w analizie danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, sprzedaż pojazdów elektrycznych w ub. roku wzrosła o 41 proc., podczas gdy sprzedaż samochodów w ogóle spadła o 6 proc. W pierwszym kwartale 2021 r. sprzedaż pojazdów elektrycznych również wzrosła o 41 proc. wobec analogicznego kwartału w roku poprzednim. Według prognoz, w 2021 r. sprzedaż aut w tym segmencie ma wzrosnąć o 70 proc. - napisano.

Jak zwrócono uwagę, "w budowie akumulatorów wykorzystywanych jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset kilogramów metali". W segmencie samochodów elektrycznych w budowie pojazdów liczą się zaś wszystkim lit, kobalt, grafit, nikiel, metale ziem rzadkich, aluminium i miedź.

W analizie podkreślono, że producenci akumulatorów i ich klienci "nie tylko starają się uniezależnić od kobaltu, ale także znaleźć alternatywne źródła energii".

Jako odpowiednia alternatywa najczęściej wskazywany jest wodór, który umożliwia obniżenie kosztów przemysłowych i złagodzenie szkodliwego wpływu na środowisko. "Coface nie oczekuje jednak, że wodór bez silnych zachęt ze strony rządów stanie się w tej dekadzie rozwiązaniem zmieniającym zasady gry" - oceniono.

Firma wskazała, że innymi sposobami na zaspokojenie rosnącego popytu i zmniejszenie wpływu na środowisko mogą być recykling i gospodarka o obiegu zamkniętym. "W nadchodzących latach, wraz ze sprzedażą milionów pojazdów elektrycznych, kluczową kwestią stanie się recykling. Wiele przedsiębiorstw nie zwleka z rozwijaniem swojej działalności w tym segmencie" - zauważono.

Jak dodano, recykling kobaltu i niklu obecnie jest na poziomie ok. 60 proc., natomiast lit rzadko jest poddawany recyklingowi, którego ogólny poziom wynosi ok. 1 proc. "Istnieje zatem duże pole do poprawy w tym obszarze - w szczególności przy lepszym gospodarowaniu odpadami" - wskazało Coface. (PAP)