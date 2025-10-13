Zwycięski zakład został zawarty w Sycowie (woj. dolnośląskie), w punkcie przy ulicy Kaliskiej 5. Szczęśliwiec zdecydował się na grę metodą "chybił trafił", co oznacza, że liczby zostały wybrane losowo przez system.

Quiz

9. pytanie miażdży większość dorosłych. Zdasz ten test z geografii?
9. pytanie miażdży większość dorosłych. Zdasz ten test z geografii?

Rozwiąż quiz

Wielka wygrana w Lotto. Zwycięzca zgarnia ponad 3 miliony

Wylosowane liczby to: 10, 32, 34, 36, 43 oraz 45. Trafienie wszystkich sześciu oznaczało wygraną w wysokości 3 082 270,50 zł.

Jak poinformował Totalizator Sportowy, to nie pierwsza duża wygrana w tej okolicy. Niemal dokładnie pięć lat temu w innej sycowskiej kolekturze — zaledwie kilka numerów dalej przy tej samej ulicy — padła szóstka warta ponad 7,3 miliona złotych.

Źródło: LOTTO, TVN24.PL