Co jakiś czas pojawiają się raporty, z których można dowiedzieć się, ile zarabia się w poszczególnych branżach. Ten firmy rekrutacyjnej Michael Page pochylił się nad zarobkami menadżerów.

Pensje menadżerów rosną? Ile zarabiają w Polsce?

Okazuje się, że choć w branży takiej jak IT menadżerowie projektów mogą zarobić od 16 do 22 tys. złotych brutto, nie są to już najwyższe pensje na takich stanowiskach. Produkcja może liczyć na pensje w wysokości 18-25 tys. złotych a w branży nieruchomości można zarobić nawet do 26 tys. zł.

W tej ostatniej branży na najwyższych stanowiskach zarabia się, jak wynika z raportu, więcej niż na stanowiskach dyrektorów finansowych. Dyrektorzy generalni w Warszawie mogą liczyć na pensję od 40 do 140 tys. zł brutto miesięcznie. Autorzy raportu tłumaczą, że sektor ten w najbliższym czasie będzie czekała fala sukcesji.

Branża nieruchomości. Menadżerowie mogą liczyć na wysokie pensje?

Aż w 44 proc. firm rodzinnych nadejdzie czas przekazania najwyższych stanowisk młodszemu pokoleniu. Problem polega na tym, że młodzi nie chcą zajmować stanowisk swoich rodziców. To sprawia, że menadżerowie z zewnątrz są coraz bardziej w cenie.

Dlatego też średnie wynagrodzenie menadżerów w branży nieruchomości zaczyna się od 60 tyś zł, może też wynosić 80 tys. zł. W spółkach giełdowych to nawet 100 tys. złotych. Menadżerowie, którzy są najbardziej poszukiwani to:

  • menadżer ds. pozyskiwania gruntów
  • dyrektorzy ds. rozwoju
  • zarządcy nieruchomości

Produkcja i transport. Ile zarabiają menadżerowie?

Na wysokie pensje mogą liczyć także menadżerowie w produkcji oraz transporcie. Kierownicy produkcji w dużych zakładach mogą liczyć na pensje w wysokości 45-55 tys. zł brutto, a w mniejszych firmach od 25 do 40 tys. zł. Energetyka to nie tylko wysokie pensje, ale także benefity. Firmy oferują dopłaty do rowerów czy instalacji OZE, a specjaliści od offshore mogą liczyć na 16-31 tys. zł brutto.

Eksperci zaznaczają, że po latach dwucyfrowych podwyżek pracodawcy ostrożniej podejmują decyzje. Procesy rekrutacyjne wydłużają się nawet do 100 dni.