"W trakcie poniedziałkowych notowań kurs EUR/PLN odbił po spadkach z końca ubiegłego tygodnia i cały czas utrzymuje się powyżej 4,50. Wydaje się jednak, że w najbliższym czasie może pojawić się szansa zejście poniżej tego poziomu" - powiedział PAP Biznes analityk FX BM mBanku Rafał Sadoch.

"Dolar jest obecnie dość słaby, a na rynkach akcji panują nie najlepsze nastroje. Gdyby jednak apetyt na ryzyko powrócił, a inwestorzy w USA przestali obawiać się o inflację i związane z nią potencjalne działania Fed, to można spodziewać się umocnienia złotego" - ocenił.

Zauważył, że po pokonaniu poziomu 4,50 złoty byłby najmocniejszy wobec euro od końca lutego 2021 r.

"Trudno jednak przekreślać dolara, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że koniunktura w USA wygląda dobrze. W dłuższym terminie jest jeszcze zatem zbyt wcześnie, żeby wieszczyć aprecjację złotego. Wyznaczenie nowych lokalnych minimów na EUR/PLN byłoby zatem raczej przejściowe" - dodał.

W ciągu dnia zarówno EUR/PLN, USD/PLN, jak i EUR/USD zwyżkowały po ok. 0,1-0,3 proc., przy czym po godz. 15 znajdowały się w okolicy swoich poziomów odniesienia.

RYNEK DŁUGU

W trakcie poniedziałkowego handlu rentowności krajowych SPW zwyżkowały po 9-12 pb na całej długości krzywej. W efekcie papiery 2-letnie znalazły się najwyżej od roku, a 5 i 10-letnie najwyżej od marca 2020 r. Tym samym długi koniec krzywej przejściowo znalazł się powyżej poziomu 2 proc. W dalszej części notowań wzrosty nieco osłabły.

"Poniedziałek przyniósł kontynuację wyprzedaży na polskich obligacjach skarbowych, a rentowności papierów 10-letnich podskoczyły nawet powyżej 2 proc. W rezultacie spread do bunda przekroczył już 210 pb, a do Treasuries 35 pb. W ciągu tygodnia przecena na długim końcu sięgnęła 25 pb, choć papiery w regionie zachowują się słabiej. Na Węgrzech, po wypowiedzi wiceprezesa lokalnego banku centralnego o możliwej podwyżce stóp procentowych już w czerwcu, dochodowość 10-latek poszła w górę do 3,13 proc." - powiedziała PAP Biznes zarządzająca funduszami w PFR TFI Izabela Sajdak.

"W tym tygodniu negatywna presja na polski rynek długu może się utrzymywać ze względu na publikację krajowych danych makroekonomicznych za kwiecień oraz podaż papierów skarbowych na rynku pierwotnym. W piątek resort finansów chce wyemitować w ramach regularnej sprzedaży obligacje za 4-7 mld zł. Z drugiej strony atrakcyjne poziomy na dłuższych papierach mogą wpłynąć pozytywnie na popyt" - dodała.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostawały bez większych zmian na 1,637 proc., a niemieckich rosły o 1,5 pb do -0,109 proc.