Waloryzacja płacy minimalnej 2025

Ostatnia waloryzacja płacy minimalnej weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Wtedy rząd zdecydował o jednorazowym wzroście najniższego wynagrodzenia. Drugiej waloryzacji w lipcu nie było, jak to miało miejsce w 2024 roku.

Od 1 stycznia 2025 płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto, a stawka godzinowa 30,50 zł brutto. Po odliczeniu składek ZUS i podatku, pracownik zatrudniony na pełen etat otrzymuje około 3510 zł netto.

Podwyżka od 1 stycznia 2026 roku – rząd zdecydował

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów zakłada, że od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna wzrośnie do 4806 zł brutto. Oznacza to wzrost o 140 zł brutto w stosunku do obecnej kwoty z 2025 roku.

W przeliczeniu na rękę pracownik otrzyma około 3605,85 zł netto, czyli o blisko 95 zł więcej niż w roku 2025.

Nowa stawka godzinowa od 2026 roku wyniesie 31,40 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 90 groszy w porównaniu do obowiązującej w 2025 roku.

Ile wyniesie najniższa krajowa netto w 2026 roku (orientacyjnie)?

pełen etat (4806 zł brutto) → ok. 3605,85 zł netto,

¾ etatu - ok. 3604,50 zł brutto,

½ etatu - ok. 2403 zł brutto,

⅓ etatu - ok. 1602 zł brutto,

¼ etatu - ok. 1201,50 zł brutto.

Co ta podwyżka oznacza dla pracodawców?

Wyższa płaca minimalna to nie tylko większe pensje dla pracowników, ale i wyższe koszty po stronie firm. Wraz z wynagrodzeniem wzrastają bowiem obowiązkowe składki, które pracodawca musi odprowadzić do ZUS i funduszy państwowych.

Od 1 stycznia 2026 całkowity koszt zatrudnienia pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę wyniesie około 5790,28 zł. To o około 168 zł więcej niż w 2025 roku. W skład tej kwoty wchodzą m.in.:

składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,

składka na Fundusz Pracy,

składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podwyżka płacy minimalnej automatycznie zwiększy także inne świadczenia powiązane z wynagrodzeniem np. dodatek za pracę w nocy, odprawy czy limity w umowach cywilnoprawnych.

Jaka podwyżka płacy minimalnej 2026?

Podsumowując, od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie z 4666 zł do 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa z 30,50 zł do 31,40 zł brutto. Choć podwyżka nie jest duża, obejmie miliony pracowników zatrudnionych na najniższych stawkach.

Według danych z gov.pl, ok. 3 miliony Polaków otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnym. W tej grupie są zarówno pracownicy etatowi, jak i osoby na umowach zlecenie. Wzrost płacy minimalnej wpływa więc bezpośrednio na dużą część rynku pracy – zarówno pracowników, jak i pracodawców, którzy muszą dostosować budżety płacowe.