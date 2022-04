- Perspektywy nowelizacji ustawy antyzatorowej są dobre. Została ona wysłana do uzgodnień, otrzymaliśmy już odpowiedź od większości interesariuszy i w tej chwili jesteśmy na etapie końcowym w zakresie analizowania tych uwag. Ich nie ma bardzo dużo. Generalnie odzew był pozytywny – mówi wiceminister rozwoju.

Reklama

- Mamy kilka obszarów, w których jeszcze jesteśmy na etapie konsultowania. Myślę, że w połowie maja będziemy w stanie złożyć ten projekt na Komitet Stały, bo od strony technicznej jest gotowy – dodaje.

Jaki jest realny termin wejścia w życie nowelizacji? - Jeżeli nowe przepisy znajdą się w maju na Stałym Komitecie, do drugiej połowy roku można by liczyć na to, że Rada Ministrów je uchwali. Dalej to już kwestia kalendarza sejmowego. Jeżeli nie w trakcie wakacji, przepisy zostaną uchwalone najpóźniej jesienią – mówi Mariusz Golecki.

Więcej w materiale wideo.